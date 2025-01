Mayte Lascurain responde a críticas por aparecer en videos desarreglada: “Qué triste”

En medio de la tragedia que afecta actualmente a Los Ángeles, California, debido a los devastadores incendios que han arrasado con hogares, escuelas, parques y negocios, numerosas figuras públicas han expresado su solidaridad. Entre ellas, Mayte Lascurain, integrante del reconocido grupo Pandora. La famosa compartió un mensaje de apoyo en redes sociales.

En un video sencillo y emocional, Lascurain envió palabras de consuelo a los latinos y americanos afectados:

“Buenos días, hermanos Latinos y hermanos americanos, porque ante las tragedias todos nos volvemos uno. Es cuando la del universo nos dice son uno. Lamento profundamente todas las noticias que he escuchado aquí en México. Les deseo de verdad una recuperación pronta. Mis oraciones están con ustedes mis hermanos Latinos y con ustedes, mis amigos y hermanos americanos. Un beso enorme desde la Ciudad de México y que la Virgen de Guadalupe siempre, siempre, siempre los acompañe en estos momentos difíciles”.

Sin embargo, el video, en lugar de generar únicamente empatía, se vio inundado de críticas hacia el aspecto físico de la cantante por no haberse “arreglado” para la ocasión.

Mayte Lascurain reacciona a críticas por no estar arreglada. / Instagram: @maytelascurainoficial

Mayte reacciona a las críticas por no estar arreglada

Frente a los comentarios negativos, Mayte decidió responder con un segundo video, esta vez “arreglada”, y reflexionó sobre la superficialidad de las críticas:

“Estoy producida para que estén contentos y qué triste que cuando mi corazón está sintiendo amor y con pasión se fijen ustedes en lo físico. Me parece de gente con muy bajo sentido común. Yo nunca en mi vida he dicho que soy bella; al contrario, siempre he dicho que yo no tengo chiste en mi cara. Tampoco tengo que producir para que les guste o no, cuando algo me sale del corazón”. Mayte Lascurain

La artista explicó que al grabar el mensaje original estaba rezando y haciendo ejercicio:

“Estaba haciendo ejercicio, estaba rezando mi Rosario y se me antojó acompañar a nuestros hermanos. Me voy a cuidar más, desde luego, pero yo no hago las cosas para que les guste a ustedes. Yo hago las cosas porque me nacen del corazón. Eso es una característica mía”.

Mayte Lascuraian ironiza que usará filtros para no incomodar

Para concluir, la intérprete expresó con ironía que a partir de ahora se mostraría en redes con filtros, aunque no sea su esencia: “Si a mí me importara lo que dicen los demás, pues entonces no haría nada. Pero bueno, yo les ofrezco una disculpa por haber salido desarreglada para hablar de algo triste que está sucediendo. ¿No me permitirían nunca más hacer algo sin filtro, ok? Para que todos estemos contentos y para que lo que ustedes vean a través de esta cámara sea una persona que no es Mayte. Porque Mayte tiene otra cara y Mayte se produce porque sabe que no es una cara hermosa”

Fans de Mayte Lascurain expresan su apoyo

Los seguidores de Mayte no tardaron en responderle con mensajes llenos de cariño y apoyo:"No tendrías que dar ninguna explicación, te vi y me pareces hermosa a tu edad. Por favor, no aclares ni expliques, además eres una gran cantante”, expresó un fan.

“Claro que eres hermosa. Qué feo que haya quienes desenfoquen la atención del mensaje por criticar la apariencia”, comentó otro. “No te enganches con esos comentarios malintencionados. Eres perfectamente bella y tienes el corazón más noble del mundo, May. Te queremos”, agregó un seguidor más.

