Daniel Bisogno murió en bancarrota; aseguran que su dinero “se quemó todo en hospitales”

Este lunes 19 de mayo, Daniel Bisogno habría cumplido 52 años. El presentador de ‘Ventaneando’ murió el pasado 20 de febrero, por complicaciones médicas derivadas del trasplante de hígado al que se sometió en 2024.

Muchas cosas han pasado desde el fallecimiento del también actor de teatro. Una de las más escandalosas fue la guerra suscitada entre Alex Bisogno, hermano de Daniel, y Cristina Riva Palacio, expareja de la celebridad, por temas relacionados con la herencia del hoy occiso.

En su momento, Álex B lanzó un comunicado revelando que Daniel no dejó testamento. A raíz de esto, su excuñana inició un juicio intestamentario, en el que se busca que los bienes de ‘el Muñe’ sea exclusivamente para la hija que tuvieron en común.

El exconductor de ‘Al extremo’ dejó claro que ni él o el resto de los Bisogno están de acuerdo con esto. En reiteradas ocasiones, ha expresado que no quieren pelear por la herencia, sino cumplir una de las últimas voluntades de su hermano, la cual era que se siguiera apoyando a sus padres.

¿Daniel Bisogno murió en bancarrota? Esto dice Álex Gou

En medio de todo esto, se revela que Daniel Bisogno no habría dejado una herencia significativa. Durante un encuentro con los medios, Álex Gou, amigo del presentador y productor de la obra ‘Lagunilla mi barrio’, sostuvo que el actor habría gastado gran parte de su dinero en hospitales. Incluso, dejó ver que lo llegó a apoyar económicamente durante crisis de salud.

Álex Gou “Pero, ¿cuál herencia? Si no dejó nada, Dani, hombre. Se quemó todo en los hospitales. Yo ayudé también ahí”

Si bien no quiso tomar partido en este asunto, considera que las propiedades que quedaron a nombre de Daniel Bisogno deberían pasar directamente a su hija.

“Sí, por eso, porque estamos hablando, a ver, obviamente, pues la ley va a decidir, ¿no? Yo no soy nadie, pero yo creo que la lógica es que sea su hija, ¿no? O sea, yo no digo, no tomo partido porque, aparte, Álex Bisogno me cae increíble, el papá lo quiero mucho, pero yo no soy quién, la autoridad decidirá, pero a mí la lógica dice que tiene que ser su hija, ¿no?”, puntualizó.

¿Daniel Bisogno realmente murió sin testamento?

Álex Gou señaló que Daniel Bisogno había cometido un “error” al no dejar un testamento, ya que, de haberlo hecho, se hubieran evitado los conflictos familiares.

“Si yo hubiera sabido que no dejó testamento, me lo madr… al ca…, que no haya dejado testamento. ¿Cómo? Ahí sí la regó mi Dani. Pero bueno, si estuviéramos hablando de herencias multimillonarias y todo, estamos hablando de una casa y no sé de qué más, de un tostador, una licuadora. O sea, por el amor de Dios, pues, o sea, que se lo quede la hija”, expresó.

Y reiteró que Daniel tuvo varios problemas económicos por sus crisis de salud: “Se lo acabó todo, recurrió a amigos como tu servidor, como mucha gente lo ayudamos. Por eso digo que herencia no hay”, puntualizó.

¿Daniel Bisogno y Álex Gou fueron socios?

Para finalizar, Gou habló sobre cómo era la relación laboral y personal con Daniel Bisogno, a quien seguirá recordando con un gran amigo.

“Lo voy a dejar bien claro, la sociedad de Daniel Bisogno conmigo siempre fue verbal, siempre fue verbal de cuates. Y lo digo aquí enfrente de las cámaras, nunca lo había dicho, siempre fue mi socio de veintitantos años. No es que sea socio de una empresa, no es como si fuera socio de McDonald’s o de nada. Yo, de cuates, le ofrecía sociedad y, en lugar de pagar un sueldo, era socio, o sea, ganaba porcentaje”, concluyó.

Hasta el momento, Álex Bisogno no se ha pronunciado sobre lo dicho por el productor musical. No obstante, en su momento, el hermano de Daniel contó para TVNotas sobre la deuda millonaria que enfrentaron por su hospitalización.

