Muere Ernesto Barajas: Presunto testigo revela nuevos detalles del asesinato ¿Lo iban siguiendo?

El nombre de Ernesto Barajas, exlíder de la agrupación Enigma norteño, volvió a colocarse en las tendencias tras revelarse nuevos datos sobre su trágica muerte. El cantante fue asesinado en Zapopan, Jalisco, y ahora nuevas pistas sugieren que, supuestamente, no fue un hecho al azar. Alguien, presuntamnte,lo habría tenido en la mira durante días. ¿Quién y por qué?

Lee: Esposa de Ernesto Barajas, de Enigma norteño, rompe el silencio tras la muerte del cantante: ¿Qué le dijo?

El vocalista de Enigma Norteño, Ernesto Barajas, fue asesinado a los 38 años en un ataque armado que también dejó otra víctima mortal. / Instagram

¿Cómo ocurrió el asesinato de Ernesto Barajas, exlíder de Enigma Norteño, en Zapopan, Jalisco?

El fatídico19 de agosto del 2025 se convirtió en una fecha marcada en la memoria de los seguidores del regional mexicano. Se reportó que, aquel martes, Ernesto Barajas y otro hombre fueron atacados a balazos dentro de una pensión de automóviles ubicada en el municipio de Zapopan. Testigos narraron que los agresores llegaron en motocicleta y dispararon directamente contra el cantante, lo que desde un principio levantó sospechas de que se trataba de un ataque dirigido.

El intérprete, quien se había ganado un lugar importante en la escena musical tras liderar Enigma norteño, perdió la vida de manera inmediata. La noticia se esparció rápidamente y no tardaron en llegar los mensajes de despedida y condolencias. El dolor fue evidente no solo entre sus seguidores, sino también en la industria del regional mexicano.

El impacto del asesinato hizo que, desde los primeros minutos, se especulara con un posible ajuste de cuentas o crimen por encargo. Sin embargo, días después, surgieron nuevas versiones que reforzaron la hipótesis de un supuesto ataque planeado.

Mira: Enigma norteño: Al igual que Ernesto Bajaras, otro integrante de la agrupación murió tras ser secuestrado

Ernesto Barajas último mensaje antes de morir / Redes sociales

¿Fue planeada la muerte de Ernesto Barajas, cantante de música regional?

La principal línea de investigación de las autoridades señala que el músico Ernesto Barajas fue víctima de un ataque directo. Según testigos y los primeros reportes, los disparos tenían como único destinatario a el exlíder de la agrupación Enigma norteño, lo que elimina la posibilidad de que se tratara de un hecho fortuito.

Este detalle ha hecho que la pregunta se repita con fuerza entre fanáticos y medios de comunicación: ¿mandaron a matar al cantante? Aunque las autoridades no han confirmado oficialmente esta hipótesis, la manera en que se desarrollaron los hechos fortalece la idea de un crimen por encargo.

Te puede interesar: Se cumple otra vez la ‘Regla de 3': mueren tres famosos de la música mexicana en la misma semana

Ernesto Barajas cantante de ‘Enigma norteño’ / Instagram/@claudiaperaltaoficial

¿A Ernesto Barajas lo estaban siguiendo antes de su asesinato en Zapopan?

La revelación más escalofriante llegó a través del locutor Said García, del programa La ke buena Los Ángeles. Durante una transmisión, el comunicador aseguró que un testigo clave aportó datos a la Fiscalía de Jalisco que podrían cambiar el rumbo de la investigación de la muerte de Ernesto Barajas.

Según lo dicho por García, una persona, presuntamente, presenció el ataque y aseguró que, supuestamente, los responsables “lo venían siguiendo, no por algunas horas, sino por días”. La frase que más ha llamado la atención del público es la que el locutor remarcó en su intervención: “Ya lo tenían bien checadito”.

Said García insistió en que, de acuerdo con estos testimonios: “El ataque a Ernesto Barajas ya estaba planeado, fue premeditado”.

Ernesto Barajas muerte / Redes sociales

¿Hay detenidos o sospechosos por el asesinato del cantante Ernesto Barajas?

Mientras el luto invade a la música regional mexicana, las autoridades de Jalisco continúan con las investigaciones para esclarecer el asesinato de Ernesto Barajas. La Fiscalía trabaja en recopilar pruebas y testimonios que permitan dar con los responsables materiales e intelectuales del homicidio del cantante de Enigma Norteño.

Hasta ahora, los reportes dicen que, presuntamente, los agresores huyeron en motocicleta y que, supuestamente, habrían seguido al artista durante varios días antes del ataque, aunque todavía no se reportan detenidos por el asesinato de Ernesto Barajas en Zapopan.