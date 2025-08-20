Esposa de Ernesto Barajas reaparece: así llegó al lugar donde asesinaron al vocalista de Enigma Norteño

El martes 19 de agosto, el cantante Ernesto Barajas, vocalista y fundador de Enigma Norteño, fue asesinado a balazos en una pensión de autos en Zapopan, Jalisco. El ataque también cobró la vida de otro hombre y dejó a una joven herida, según reveló Chamonic. En medio del luto, las redes sociales se llenaron de especulaciones sobre su familia, especialmente sobre su esposa, Alexis Sillas, quien finalmente fue captada llegando al lugar del crimen. ¿Resultó herida en ataque por el que murió el vocalista de Enigma Norteño?

Ernesto Barajas muerte / Redes sociales

¿Esposa de Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño, resultó herida en el ataque?

Según los primeros reportes del asesinato de Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño, se mencionó que además de él y otro hombre, presuntamente parte de su equipo de trabajo, una tercera persona había resultado herida. N+ Foro indicó que se trataba de su esposa, Alexis Sillas, quien supuestamente había sido lesionada durante el ataque en la pensión de autos en Zapopan, Jalisco.

Sin embargo, la mañana del miércoles 20 de agosto, la corresponsal de Despierta américa, Atzhiri Cárdenas, desmintió esa versión y aclaró que la persona herida fue una joven de 18 años que trabajaba en el establecimiento. La comunicadora aseguró que la adolescente se encuentra fuera de peligro, aunque su identidad no ha sido revelada oficialmente por las autoridades.

¿Qué dijo Alexis Sillas, esposa de Ernesto Barajas, tras el asesinato del vocalista de ‘Enigma norteño’?

Hace unas horas comenzaron a circular en redes sociales las primeras imágenes de Alexis Sillas, esposa de Ernesto Barajas, justo en el lugar donde fue asesinado el vocalista de ‘Enigma norteño’. El video fue compartido por la influencer de espectáculos Chamonic, quien reveló el momento exacto en que Sillas llegó al sitio del crimen, visiblemente afectada y acompañada por varias personas que la observan con preocupación.

En el video se puede ver a Alexis Sillas ingresando al lugar donde su esposo fue asesinado a balazos, desmintiendo así los rumores que aseguraban que ella había estado presente durante el ataque. Chamonic aclaró que la esposa del intérprete de “Los lujos del R” no se encontraba en el sitio al momento del crimen, como se dijo en los primeros reportes. Esta aparición pública de Sillas ha despertado aún más interés en torno al caso, mientras las autoridades continúan investigando el móvil del asesinato de Ernesto Barajas, figura clave en el género de los narcocorridos.

Al momento, Alexis Sillas, esposa del fallecido Ernesto Barajas, no ha dado declaraciones sobre la trágica muerte de su esposo.

¿Quién es Alexis Sillas, la esposa del vocalista de Enigma Norteño, Ernesto Barajas?

Alexis Sillas, esposa del cantante Ernesto Barajas, es emprendedora, influencer y madre de dos hijos. En redes sociales es conocida como @ebasjr, un acrónimo que combina las iniciales de su esposo, su nombre y el de su hija. Nació en Los Mochis, Sinaloa, y estudió Administración de Empresas, cosmetología y cosmiatría. También fundó “Alta Bazar”, una tienda en línea de artículos de lujo.

La historia de amor entre Alexis y Ernesto comenzó en un vuelo, cuando ella tenía 19 años. Se casaron cuando ella tenía 22 y formaron una familia que compartían con orgullo en redes sociales. En entrevistas y pódcasts, ella ha hablado abiertamente sobre los retos de estar casada con un músico en constante gira, pero también sobre los momentos felices que han vivido juntos.

Por su parte, Alexis Sillas ha mantenido total hermetismo sobre lo ocurrido. En su cuenta de Instagram, que permanece privada, se observa como foto de perfil una imagen completamente negra, símbolo del luto que atraviesa tras la pérdida de su esposo. Hasta ahora, no ha emitido ningún comunicado ni ha hecho declaraciones públicas sobre el asesinato de Ernesto Barajas.