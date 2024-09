La productora Silvia Cano ya prepara su próximo proyecto en Televisa

Tras el gran éxito que se anotó el pasado año con la telenovela ´Eternamente amándonos´, la productora Silvia Cano vuelve a las pantallas con su próximo proyecto titulado ´Regalo de amor´.

Cortesía

Silvia Cano comenzó su carrera profesional en Televisa en 1990, colaborando con Angelli Nesma en ´María, la del barrio´ y ´Camila´, y con Pedro Damián en ´Si Dios me quita la vida´ y ´Prisionera de amor´.

Durante más de dos décadas, trabajó junto a Roberto Gómez Fernández en telenovelas como ´El juego de la vida´, ´Locura de amor´ y ´Alma de hierro´. Y fue él quien le brindó la oportunidad de ser productora asociada en proyectos como ´El hotel de los secretos´, ´El color de la pasión´ y ´La jefa del campeón´.

También trabajó con Rosy Ocampo como productora asociada en las primeras tres telenovelas de la saga ´Vencer´. Como productora ejecutiva, ha realizado la serie ´Sin rastro de ti´, así como ´Eternamente amándonos´.

No te pierdas: Reinas de corazones, con Jimena Gállego: Un espectáculo que conquista con su nueva temporada

Cortesía

Mira: Lalo Capetillo comparte su experiencia sobre cómo algunas chicas se ofenden por su caballerosidad

TVNotas platicó con Silvia que nos dijo sobre su nuevo proyecto: “Estoy muy emocionada. Se comenzó a escribir el año pasado y estamos muy contentos con lo que se logró. Es el mismo equipo de escritores de ´Eternamente amándonos´, y trabajaremos con los mismos directores de escena Rodrigo Cachero y Silvia Tort. Estamos buscando en qué provincia vamos a grabar”.

Agregó: “Ya empezamos con los castings, las grabaciones se estima que inicien a finales de octubre, y entraríamos en el horario de 4:30 de la tarde a mediados o finales de enero. Me encanta que es un horario para toda la familia”.

Cortesía

Puede interesarte: Video filtrado: Christian Nodal sí celebró el cumpleaños 1 de su hija con Cazzu

¿De qué trata el nuevo proyecto de Silvia Cano en Televisa?

De la historia nos adelantó: “Es un melodrama con mucho corazón, una pareja que nos van a enseñar la maternidad y paternidad desde otra perspectiva. Vamos a tener una protagonista niña de 7 años que ya estamos en esa búsqueda y la protagonista femenina es una mujer muy actual, en la lucha del día a día como mexicana”.

Finalmente Silvia nos habló de cómo se siente con sus casi 35 años de trayectoria: “Televisa ha sido mi segunda casa. Aquí he vivido las mejores experiencias como mujer y profesional. Ha sido un viaje increíble porque sigo aprendiendo y transformándome. He pasado por todos los puestos de producción y todos ellos me han dejado huella”.

Mira: Hijo de Leticia Calderón supera a Marjorie de Sousa y revela su nuevo crush de LCDLFMX