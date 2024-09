Lalo Capetillo comparte su experiencia sobre cómo algunas chicas se ofenden por su caballerosidad

Durante su participación en el programa “Montse y Joe”, transmitido por Unicable, el hijo de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán habló sobre la dificultad que ha encontrado al ser caballeroso con las chicas. El joven ha estado soltero durante varios años y aseguró que, a pesar de sus intentos por ser educado, algunas de sus acciones han sido malinterpretadas.

En la conversación con las conductoras Montserrat Oliver y Yolanda Andrade, Lalo relató una situación que lo dejó sorprendido: “Me ha pasado que invito a salir a niñas, bajo del carro para abrirles la puerta y me dicen: ‘Yo puedo’”.

Este comentario dejó perplejas a las presentadoras, ya que la actitud del joven fue vista como una muestra de buena educación, una característica que ha sido fomentada por su padre, Eduardo Capetillo.

“Siempre he sido así. Mi papá me educó de esa forma. Yo les digo: ‘Claro que puedes. Si te abro la puerta no es porque piense que no te sirven los brazos’”.

Mientras algunos pueden ver estos gestos como una manifestación de respeto y atención, otros pueden interpretarlos como condescendientes o como una forma de subestimar su independencia.

Soltería prolongada y rumores de romance con Lucero Mijares

Además de hablar sobre su educación y la manera como interactúa con las mujeres, Eduardo también confesó que lleva varios años soltero, ya que aún no ha encontrado a su chica ideal. Esta situación ha despertado curiosidad en los medios de comunicación y en los seguidores del joven, ya que se ha especulado acerca de un posible romance con Lucero Mijares, hija de los famosos cantantes Lucero y Manuel Mijares.

Lalo y Lucero fueron dos de los participantes más queridos del concurso “Juego de voces”, donde se destacaron como una dupla talentosa que, junto al equipo “Herederos”, logró proclamarse campeona de la primera temporada. La conexión entre ambos durante el programa y detrás de cámaras generó una serie de rumores que apuntaban a una posible relación amorosa entre ellos.

No obstante, tanto Eduardo como Lucero se han encargado de aclarar que lo único que existe entre ellos es una bonita amistad. “Estoy soltero”, afirmó Eduardo, enfatizando que no hay más que una buena relación entre los dos. Ambos jóvenes han demostrado que su lazo de amistad y profesionalismo es fuerte, a pesar de los comentarios sobre una relación romántica.

