Conductora de “Netas divinas” revela que se quedó dormida en un baño público tras una noche de fiesta

En una reciente emisión del programa “Netas divinas”, la presentadora Natalia Téllez sorprendió a la audiencia al confesar un episodio poco glamuroso de su juventud.

Durante una conversación sobre los lugares más extraños donde alguien se ha quedado dormido, Téllez compartió una anécdota que, aunque divertida, no la llena de orgullo.

Natalia Téllez confiesa que durmió un baño público

La conductora relató que, en su juventud, tras una noche de fiesta en un lugar donde se bailaba música cubana, terminó en un baño público en condiciones bastante lamentables.

“Esto es muy triste, no estoy orgullosa, pero cuando era muy joven, en un lugar donde bailaban música cubana, me puse borracha y me fui al baño a vomitar”, confesó Téllez, recordando el incómodo momento.

Lo que más sorprendió no fue solo el hecho de haber vomitado, sino el lugar donde terminó durmiendo. Natalia explicó que, al estar en un estado bastante alterado, se quedó dormida en el piso del baño, a pesar de las condiciones insalubres del lugar.

“Qué asco, ubiquen el piso de esos lugares con meados y otras cosas. Quería ponerlos en contexto. Y me dio mucho asco arrodillarme para vomitar… en ese piso yo me hice posición fetal”, contó la conductora entre risas y gestos de desagrado, haciendo que sus compañeras se rieran y reaccionaran con sorpresa.

A pesar de la vergüenza con la que recuerda esa experiencia, Téllez se tomó el tiempo para relatarla con humor, dejando en claro que todos han tenido algún momento del que no se sienten orgullosos, pero que al final son esas vivencias las que quedan como anécdotas para contar.

Su sinceridad y desparpajo al compartir este tipo de historias han sido siempre uno de los puntos fuertes que han caracterizado a Natalia Téllez en su rol como presentadora de “Netas divinas”.

