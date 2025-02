Raúl Araiza ha recaído en su adicción al alcohol, pero está feliz con su novia ¿Listo para casarse?

El conductor y actor Raúl ‘el Negro’ Araiza (60 años) nos reveló que vive uno de los mejores momentos de su vida junto a su novia Yaya, con quien tiene 5 meses de relación.

“Estoy en una muy buena etapa. Es un buen momento para mí como hombre, como profesional, como amigo, como hijo, como papá. Puedo confirmar que encontré el amor. Luego me dicen que he sido mujeriego, pero no es así”.

“He buscado estabilizarme. Tuve buenas relaciones y le agradezco a todas esas bellezas de mujeres, pero yo no me sentía que pertenecía ahí para quedarme. Hasta ahora encontré a mi media naranja. Yaya es alguien con quien engrano perfectamente. Hay amistad, confianza, risas. Es ligera y comparte su vida con sus hijas y familia”.

“Ya son 5 meses juntos. Cuando terminé mi anterior relación (con una mujer llamada Melba), me dije: ‘No voy a encontrar realmente de quién enamorarme’, pero pasó”.

Puedes ver: Raúl Araiza defiende a su hija de críticas en redes; la tacharon de grosera

Raúl Araiza y su novia / Instagram

“No había sentido algo así hasta ahora. Obviamente no me pasaba desde mi exesposa Fernanda, que hoy es como mi hermana y mi mánager. Ella también ya tiene su relación. Está muy enamorada”.

Le preguntamos si le gustaría compartir casa con Yaya próximamente y nos dijo: “No. Ella vive con sus hijas. Su familia es muy estable. Cada uno en su casa y eso le da una magia a la relación”.

“Por el momento no sabemos si queremos casarnos, pero me gustaría mucho hacer algo espiritual y a ella también”.

Respecto a cómo va con su lucha diaria contra la adicción al alcohol, comentó: “Son cosas que uno no escoge, pero sí te vas dando cuenta de que hay sufrimiento y consecuencias, y que tienes que atenderlo o ahí te quedas”.

Nos confesó: “Sí he recaído. La enfermedad se encarga de que vuelvas a lo mismo una y otra vez. Lamentablemente esto no se cura. Es para toda la vida”.

Mira: Raúl Araiza quiere ser abuelo y está dispuesto a todo, incluso ¡a mantener a yernos y nietos!

Raúl Araiza ha recaído en el alcohol / Hoy

“Soy una persona pública y, como tantos actores en el mundo, he entrado a un centro de rehabilitación para atenderme y aprender de mí mismo. También para ver cómo se puede vivir con una vida útil y feliz. Estoy muy contento. Me he caído. He tropezado muchas veces”.

“Soy papá. Mi mayor tesoro son mis hijas. Tengo mi trabajo. Por eso tengo que tratar de hacer lo mejor y salir adelante”.

“Voy a terapias. También a la clínica los martes, a prevención de recaídas. Con un terapeuta compartimos nuestra vida diaria, cómo lo hacemos con esto”.

Además, nos habló del estreno de su más reciente programa ‘¡Chócalas, compayito!’: “Es la tercera temporada en la que participo. Ha gustado mucho. Es para toda la familia. El domingo 23 de febrero se estrenó y eso nos tiene muy felices”, concluyó.

Raúl Araiza y sus problemas con el alcohol

En diferentes entrevistas el conductor ha confesado que su adicción comenzó durante su adolescencia, porque no sabía cómo manejar sus sentimientos y emociones. También debido a diferencias con su padre.

Además, dijo que vivía con sentimiento de abandono.

Se preguntaba por qué a él lo mandaron a una escuela militar a EU y a su hermano no.

Contó que la bebida lo ayudaba a soltarse y a ser extrovertido.

Raúl reconoció que tenía un grave problema y buscó ayuda profesional. Sin embargo, ha tenido varias recaídas y ha sido internado algunos meses en clínicas de rehabilitación.

En 2022 se ausentó del programa Hoy por un mes para recuperarse, meditar y descansar.

Actualmente acude a terapia psicológica y a pláticas con personas que viven lo mismo para prevenir recaídas.

Checa: Raúl Araiza se va a la playa con su nueva conquista y la presume con foto en redes sociales

Raúl Araiza tiene adicción al alcohol / Redes sociales

Las relaciones más significativas de Raúl Araiza

Tuvo un romance con Daniela Castro, cuando trabajaron en la telenovela ‘Nuevo amanecer’ (1988).



Se casó con Fernanda Rodríguez en 1995 y tuvieron 2 hijas: Roberta y Camila



Mantuvo una relación secreta con la actriz Elba Jiménez de 2003 a 2015.



En 2020, tras su divorcio, comenzó una relación con la psicóloga de ‘Hoy’, María Amelia Aguilar. Duraron poco más de un año.



Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y/o digital de tu revista TVNotas, ¡No te pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida.