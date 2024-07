Raúl Araiza se va a la playa con su nueva conquista y la presume con foto en redes sociales

Hace unos meses, Raúl Araiza confesó haber terminado su relación con su exnovia Katalina y afirmó que deseaba tomarse un tiempo de soltería para conectar consigo mismo. El conductor del programa ‘Hoy’ expresó que necesitaba tiempo para él y no quería presionarse ni quedar mal con nadie.

“El amor es dejar ir y decir: ‘No te voy a hacer perder tu tiempo. Creo que me toca estar solo un tiempo lo más que pueda. No necesito pareja. Me encanta estar solo”, dijo a los medios a inicios de abril.

Rául Araiza ya está saliendo con otra guapa mujer

Sin embargo, parece que Raúl Araiza cambió de opinión y ya está listo para tener una nueva relación. Hace unas semanas, TVNotas compartió imágenes del conductor con una guapa mujer llamada Melba, quien se dedica a las ventas.

TVNotas encontró a Araiza en el cierre del show “Los mar¡hu4nól0gos”, protagonizado por Arath de la Torre. En exclusiva, el conductor compartió que está listo para darse una oportunidad en el amor, pero que aún falta que Melba acepte oficialmente: “Estoy tratando de convencerla de que me diga que sí”.

Raúl Araiza se está dando una oportunidad en el amor / Alejandro Isunza

Raúl Araiza lleva dos meses saliendo con Melba, quien todavía no ha aceptado formalmente el noviazgo, aunque está interesada:

"(Estamos) felices. Trata y trata, pero no lo logra. Le debe echar ganas. A mí me encanta (Raúl), pero que le cueste un poquito más. Es un hombre maduro, inteligente, trabajador, emocionalmente súper trabajado. Me encanta. Me trata como reina. Y es guapísimo”, dijo Melba a TVNotas.

Raúl Araiza comparte selfie con Melba

Raúl Araiza sorprendió a todos al compartir una foto de su viaje con Melba, quien podría ser su futura pareja. En las imágenes, se puede ver al conductor del programa ‘Hoy’ disfrutando de un día en la playa junto a Melba, quien luce un impresionante abdomen plano y una sonrisa radiante.

Raúl Araiza presume foto con Melba. / Instagram:@negroaraiza

Al momento el conductor no ha dicho si ya es oficial su relación o si sigue haciendo ‘la luchita’. Tal vez pronto lo sepamos.