Muere el excampeón de culturismo conocido como “El Coloso” a los 48 años: ¿quién era Andrea Lorini?

A pocos días de la muerte de Nassur Bacem, futbolista que militaba en el Moncarapachense de Portugal, el deporte vuelve a vestirse de luto. Esta vez, la comunidad del culturismo quedó consternada tras confirmarse la repentina muerte de Andrea Lorini, atleta italiano conocido como “el Coloso”, cuya partida ha conmocionado tanto al ámbito deportivo como a su ciudad natal, donde era una figura respetada y admirada.

¿Qué le pasó a Andrea Lorini, el culturista conocido como “el Coloso”?

Andrea Lorini, reconocido culturista italiano apodado “el Coloso”, murió de manera repentina a los 48 años, generando conmoción entre colegas, seguidores y autoridades locales. De acuerdo con reportes de medios italianos, el atleta se habría sentido mal de forma súbita, lo que derivó en una emergencia médica que terminó con su vida.

La noticia se difundió rápidamente en redes sociales, donde amigos y figuras del fisicoculturismo expresaron su incredulidad ante la pérdida. “Era un gigante no solo por su físico, sino por su corazón”, escribieron algunos compañeros del gremio, quienes destacaron su disciplina y pasión por el deporte.

Lorini se mantenía activo y cercano a los gimnasios, espacios donde era considerado un referente.

Adiós a ‘el Coloso': muere Andrea Lorini, figura del culturismo italiano / Redes sociales

¿De qué murió Andrea Lorini, excampeón de culturismo italiano?

Hasta el momento, la causa oficial de la muerte de Andrea Lorini no ha sido detallada públicamente por su familia. Versiones preliminares señalan que se trató de una muerte repentina, presuntamente relacionada con un problema de salud inesperado.

Según informó Corriere della Sera, los familiares de Andrea Lorini optaron por no solicitar una autopsia, al considerar que la muerte del culturista se debió a una enfermedad súbita que derivó en un paro cardíaco.

Personas cercanas al atleta han pedido respeto y prudencia ante la especulación. “Es un momento de dolor y lo más importante es recordar quién fue Andrea”, señalaron allegados al culturista.

Muere Andrea Lorini, estrella del fisicoesculturismo a los 48 años.

¿Quién era Andrea Lorini, el culturista italiano que murió a los 48 años?

Andrea Lorini fue uno de los nombres más respetados del culturismo italiano. A lo largo de su carrera obtuvo importantes títulos nacionales, consolidándose como un referente del fisicoculturismo clásico y de alto nivel competitivo.

Apodado “el Coloso” por su imponente físico, Lorini destacó no solo en tarima, sino también como mentor de jóvenes atletas. Era conocido por promover una preparación basada en la constancia, el respeto al cuerpo y la disciplina.



Ganó medalla de bronce en competencias de la Federación Internacional de Fisicoculturismo y Fitness (IFBB) en 2017 y 2019, dentro de la categoría de 90 kg.

Era originario de Chiari, en la provincia de Brescia, Italia.

Además de su carrera deportiva, trabajaba como instructor de gimnasio.

También se desempeñaba como agente de seguros, actividad que heredó de su padre.

El alcalde de Chiari lamenta la muerte de Andrea Lorini

La muerte de Andrea Lorini también provocó reacciones en el ámbito político local. El alcalde de Chiari, ciudad donde el culturista era ampliamente conocido, expresó públicamente su pesar por la pérdida.

“Chiari despide a un hombre que llevó el nombre de nuestra ciudad con orgullo”, señaló el edil en un mensaje oficial. “Andrea fue un ejemplo de dedicación, fortaleza y compromiso con el deporte”.

Las autoridades locales confirmaron que se rendirá un homenaje en su memoria, como reconocimiento a su trayectoria y al impacto positivo que dejo en la comunidad.

