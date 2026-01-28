Hallan sin vida a tiktoker que ayudó a miles de personas en situación de calle

A pocas horas de que se murió la exreina de belleza, Andrea Andrade ahora se da a conocer la triste noticia de la muerte de Shirley Raines, creadora de contenido en TikTok conocida como “Miss Shirley”, quien dedicó gran parte de su vida a ayudar a personas sin hogar en Los Ángeles.

La noticia fue confirmada este miércoles a través de un comunicado publicado en Facebook por Beauty 2 the Streetz, la organización sin fines de lucro que Raines fundó y encabezó durante años.

En el mensaje, su equipo destacó no solo su liderazgo, sino el profundo impacto humano que dejó en las comunidades más olvidadas.

“Con profunda tristeza y el corazón lleno de dolor, Beauty 2 the Streetz anuncia el fallecimiento de nuestra querida directora ejecutiva y fundadora, Shirley Raines, conocida cariñosamente por muchos como Ms. Shirley”, se lee en el comunicado.

Muere Shirley Raines activista y tiktoker que ayudó a miles de personas en situación de calle. / Redes sociales

¿De qué murió Shirley Raines, Tiktoker que ayudó a personas en situación de calle?

La activista murió a los 58 años; sin embargo, la causa de su muerte aún no ha sido determinada oficialmente.

De acuerdo con información confirmada, Shirley Raines fue encontrada sin vida en su casa ubicada en Henderson, Nevada, durante un chequeo de bienestar realizado la noche del martes. Su cuerpo fue hallado junto a su cama y no respondía a estímulos.

La familia de Miss Shirley informó que se encontraba en buen estado de salud, no estaba bajo ningún tratamiento médico ni tomaba medicamentos. Asimismo, señalaron que no existen indicios de que se haya tratado de un crimen, versión que coincide con lo reportado por las autoridades locales.

Por el momento, se está a la espera de los resultados de la autopsia, los cuales permitirán confirmar la causa de su muerte.

¿Quién fue Shirley Raines, Tiktoker que ayudó a personas en situación de calle?

Shirley Raines fue una activista y humanitaria estadounidense conocida por su labor con personas en situación de calle, especialmente en Skid Row, Los Ángeles.

Fue fundadora y directora de la organización sin fines de lucro Beauty 2 The Streetz, un proyecto que brindaba comida, productos de higiene, ropa, servicios de belleza (maquillaje, peinados, tintes) y acompañamiento a miles de personas sin hogar.

Durante los últimos seis años, Miss Shirley transformó la vida de miles de personas que vivían en las calles de Los Ángeles y Nevada. A través de su organización, ofrecía cortes de cabello, maquillaje, alimentos, ropa y artículos básicos, pero sobre todo algo que muchos no recibían desde hacía tiempo: respeto y dignidad.

Ella solía llamar “reyes” y “reinas” a quienes atendía, recordandoles que su situación no definía su valor. Su labor se volvió viral gracias a TikTok, donde reunió a más de cinco millones de seguidores.

En 2021, su trabajo fue reconocido a nivel internacional cuando fue nombrada CNN Hero of the Year, distinción que incluyó un apoyo económico de 100 mil dólares para ampliar el alcance de su organización.

