Integrante del grupo Tranzas muere a los 55 años; lo anuncian con desgarrador mensaje

La industria artística vuelve a conmocionarse. Y es que en medio del luto por el asesinato de Charly Moreno, integrante de ‘Reencuentro Norteño’, se confirma la muerte de un integrante de ‘Tranzas’, agrupación famosa por éxitos como ‘Morí’ y ‘Debes buscarte un nuevo amor’. Se trata de Jorge Ponce, primer baterista de la agrupación, a los 55 años. Así fue como lo despidieron.

¿Cómo murió Jorge Ponce, integrante de ‘Tranzas’?

A través de redes sociales, Douglas Bastidas, integrante actual de ‘Tranzas’, anunció que Jorge Ponce había muerto el pasado lunes 26 de enero, a los 55 años de edad. Se dijo muy dolido por la noticia y aseguró que lo recordará por siempre.

“Con mucho pesar me entero hoy del fallecimiento de nuestro primer baterista , hermano y compañero de mil batallas ,nuestro tan querido Yoyó Ponce , siempre has estado y estarás en mis recuerdos más felices R.I.P”, se lee en su mensaje.

Hasta el momento, no se ha dado más información sobre cuándo o cómo será el velatorio. Tampoco se han esclarecido las causas del fallecimiento. Cabe destacar que, hasta donde se sabía, Ponce no presentaba ninguna enfermedad crónica, por lo que muchos han teorizado que el siniestro se pudo dar de manera repentina. Sin embargo, no hay nada confirmado hasta el momento.

Por otra parte, los fervientes fans de la banda no han dudado en solidarizarse y mandar sus condolencias a la familia. También han rememorado sus experiencias con él; aquellos que dijeron haberlo conocido personalmente lo describen como alguien “apasionado por la música”.

¿Quién era Jorge Ponce, integrante de ‘Tranzas’?

Jorge Ponce fue baterista de la agrupación ‘Tranzas’. Tenía 55 años al momento de su muerte y era originario de Ecuador. Estuvo en la banda durante sus inicios, más específicamente cuando se lanzaron éxitos como ‘Plástica’ y ‘Qué dirán’.

El hoy occiso fue parte de los primeros integrantes de la agrupación junto a Douglas Bastidas, Troi Alvarado y David Rodríguez.

Ponce abandonó el grupo en 1992 para seguir una carrera como solista. Tras su salida, su lugar fue ocupado por Alfonso Vélez. Con el tiempo, se le fue perdiendo rastro y, en los últimos años, se mantuvo ausente de la industria musical.

Douglas llegó a contar en su momento que el concepto de ‘Tranzas’ estaba pensado para ser un dueto. No obstante, al pensar mejor y ver cómo funcionaban todos los integrantes juntos, decidió formar la banda.

¿Cómo murió Charly Moreno, integrante de ‘Reencuentro Norteño’?

El pasado 26 de enero, se dio a conocer la muerte de Charly Moreno, integrante de ‘Reencuentro Norteño’. Fue identificada como una de las 11 víctimas del ataque armado en una cancha de fútbol en Guanajuato.

El siniestro ocurrió el domingo 25 de enero. De acuerdo con los informes preliminares, un grupo de sujetos armados interrumpió un partido de fútbol en Loma de Flores y abrió fuego para después huir en varias camionetas. Diez personas murieron en el lugar y una más en el hospital.

En cuanto se viralizó la noticia, fans y compañeros de la celebridad lamentaron el hecho y se solidarizaron con los familiares.

