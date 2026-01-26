¿Quién era “Charly”, el músico de Reencuentro Norteño que murió tras violento ataque? Esto se sabe

Tras la muerte de Yeison Jiménez, lamusica regional volvió a colocarse en el centro de la conversación pública tras confirmarse la muerte de Alejandro Moreno, conocido como “Charly”, integrante del grupo Reencuentro Norteño, quien perdió la vida durante un ataque armado ocurrido la tarde del domingo 25 de enero en Salamanca. El músico fue identificado como una de las 11 personas fallecidas tras los hechos registrados en un campo de futbol.

Te puede interesar: Fue la actriz de comedia más querida de México, pero murió de manera “misteriosa” mientras dormía

Muere / Redes sociales

¿Quién fue Alejandro Moreno “Charly”, músico de Reencuentro Norteño?

Alejandro Moreno, apodado “Charly” dentro del medio musical, formaba parte de la agrupación Reencuentro Norteño, proyecto dedicado al regional mexicano y con presencia constante en eventos privados y presentaciones locales. De acuerdo con información compartida por la propia banda y por publicaciones visibles en sus redes sociales, el joven músico se especializaba en el área de las percusiones.

En el entorno digital, Alejandro Moreno solía compartir mensajes relacionados con el esfuerzo personal, la constancia y el trabajo para alcanzar metas profesionales. Estas publicaciones, que hoy circulan nuevamente entre sus seguidores, muestran una faceta cercana y comprometida con su desarrollo artístico dentro del género regional.

Además de su participación en Reencuentro Norteño, “Charly” impulsó un emprendimiento enfocado en el diseño y producción de mercancía para agrupaciones musicales, actividad que le permitió establecer vínculos con otros músicos y equipos de trabajo dentro de la industria. Este proyecto complementaba su carrera artística y lo mantenía activo en diferentes áreas relacionadas con la música.

Fuera de los escenarios, Alejandro Moreno también tuvo una formación deportiva. Formó parte del equipo de fútbol americano de la Universidad del Verbo Encarnado, campus Irapuato, donde convivió con compañeros que posteriormente destacaron su participación constante en actividades académicas y deportivas. Este aspecto de su vida fue recordado por personas cercanas tras confirmarse su fallecimiento.

Te puede interesar: Muere el excampeón de culturismo conocido como “El Coloso” a los 48 años: ¿quién era Andrea Lorini?

Alejandro Moreno “Charly” / Facebook

¿Qué se sabe del ataque armado donde murió Alejandro Moreno?

Los hechos se registraron la tarde del domingo 25 de enero en un campo de fútbol ubicado en la comunidad Loma de Flores, en Salamanca. De acuerdo con los primeros reportes difundidos en redes sociales y retomados por medios locales, un grupo de hombres armados irrumpió en el lugar mientras se desarrollaba un encuentro deportivo.

Testimonios y registros audiovisuales difundidos posteriormente señalan que se realizaron múltiples detonaciones de arma de fuego, las cuales alcanzaron tanto a jugadores como a personas que se encontraban en las gradas. El ataque dejó un saldo de 11 personas fallecidas y al menos seis más lesionadas, quienes fueron trasladadas a distintos centros médicos de la región.

Hasta el momento, las autoridades no han difundido de manera pública información detallada sobre los responsables ni sobre el posible móvil del ataque. La zona fue acordonada y se desplegó un operativo de seguridad para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento de indicios.

Te puede interesar: Hallan sin vida a joven influencer en su departamento tras ser hospitalizada; esta fue su última publicación

Alejandro Moreno / Redes sociales

¿Cuál fue la última aparición pública de Alejandro Moreno “Charly”?

Previo a los hechos, Reencuentro Norteño tuvo una presentación el sábado 24 de enero durante un evento privado. En redes sociales circulan videos en los que aparece Alejandro Moreno participando activamente en dicha presentación, a tan solo unas horas de que ocurriera el ataque armado en Salamanca.

Estas imágenes fueron compartidas posteriormente por seguidores y conocidos, quienes identificaron al músico en el escenario. La difusión de estos videos permitió confirmar que el artista continuaba con sus actividades habituales dentro del grupo antes de los acontecimientos del domingo.

Tras darse a conocer la noticia de su fallecimiento, integrantes del medio regional mexicano comenzaron a publicar mensajes de despedida, así como fotografías y recuerdos compartidos con el músico. La agrupación Reencuentro Norteño también fue mencionada en diversas publicaciones donde se expresaron condolencias dirigidas a sus integrantes y a la familia de Alejandro Moreno.

Te puede interesar: Muere importante chef del famoso asador Horma Ondo; así fue el impactante accidente