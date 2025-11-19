Integrante de VLA pierde su trabajo; tras desaparecer, reportan que fue internado en clínica de adicciones

Luego de que Álex Kaffie reportó que un colaborador de ‘Venga la alegría’ presuntamente estaba desaparecido, dado que supuestamente llevaría varios días sin presentarse al foro; ahora, el mismo periodista de espectáculos compartió más detalles del paradero del integrante del programa. ¡Aseguro que, presuntamente, lo habrían internado en una clínica de adicciones!

Eso no es todo, el también conocido como ‘el Villano de los espéctáculos’ dio a conocer que dicho integrante de ‘Venga la alegría’ presuntamente habría sido despedido del matutino tras darse a conocer sus supuestos problemas con las adicciones. ¿De quién se trata? Te contamos todo.

¿Qué integrante de ‘Venga la alegría’ fue reportado como desaparecido?

Hace unos días, Álex Kaffie informó en su programa de YouTube que René Gómez, quien funge como jefe de información de la zona de espectáculos de ‘Venga la alegría’, presuntamente no se habría presentado al foro por cuatro días. Lo cual encendió las alarmas, dado que sería uno de los colaboradores que, aparentemente, acostumbra estar en el foro desde temprano para preparar la sección antes mencionada.

“Lleva tres, casi cuatro días, que no se presenta a trabajar el jefe de información que se llama René Gómez... Están muy preocupados, los tiene muy sacados de onda que no se ha presentado a trabajar”. Álex Kaffie

Además, Kaffie comentó que la productora de ‘Venga la alegría’, María Eugenia Silva, presuntamente lo habría contactado por celular y presuntamente habría notado en René un comportamiento extraño.

“María Eugenia Silva, la productora, ha contactado por teléfono con él y la mayoría de las veces no le contesta... En otras llamadas no se entiende lo que está diciendo”, agregó.

Aunque se especuló que Gómez presuntamente enfrentaría un tema personal y, por esta razón, supuestamente no habría ido a trabajar a ‘Venga la alegría’, en esta ocasión, el periodista dio más detalles sobre su paradero. ¡Supuestamente, lo habrían internado en una clínica de adicciones!

¿Dónde está René Gómez, integrante de ‘Venga la alegría’, según Álex Kaffie?

Tras la incertidumbre sobre el paradero de René Gómez, compañero de Ricardo Casares en ‘Venga la alegría’, Álex Kaffie sorprendió con los nuevos detalles sobre lo que presuntamente le habría pasado al jefe de información de la zona de espectáculos.

Mediante su reciente transmisión en su programa de YouTube, ‘el Villano de los espectáculos’ compartió que presuntamente Gómez habría sido ingresado a un centro de adicciones.

“René Gómez es el integrante de ‘Venga la alegría’ que ha sido ingresado a un centro de adicciones… Venía siendo el jefe de información en la parte de espectáculos de ‘Venga la alegría’, venía ejerciendo ese puesto, desafortunadamente recayó. Ha tenido otros tropiezos con malos hábitos”. Álex Kaffie

Asimismo, explico que, esta presuntamente sería la quinta ocasión de “internamiento”. Incluso, periodista dijo que presuntamente habría sido testigo de que habrían ingresado al comunicador a una de estas clínicas.

“Recuerdo, dicen quienes son allegados a él, que en estos momentos sería su quinta ocasión de internamiento... Yo fui testigo de cuando la señora Maxine Woodside y Rocío de la Mora lo ingresaron a una clínica, la que sufragó los gastos fue la señora Maxine”, agregó.

¿Quién se quedará con el trabajo de René Gómez, integrante de ‘Venga la alegría’?

Asimismo, Álex Kaffie señaló que ya habría una persona que presuntamente ocuparía el puesto de René Gómez en el matutino, se trataría de Jorge Nieto, quien funge como reportero de ‘Venga la alegría’.

“Ya perdió el trabajo, una oportunidad de oro, una oportunidad que codician tantas personas y quien se queda en su lugar, o quien se queda con su puesto es Jorge Nieto” Álex Kaffie

Sin embargo, todo lo anterior no ha sido confirmado por la producción de ‘Venga la alegría’. Por esta razón, todo quedaría en calidad de puntual RUMOR.

