¿Ricardo Casares será despedido de Venga la alegría? sería castigado por error de La granja VIP, aseguran

Recientemente, Ricardo Casares, conductor de “Venga la alegría” se volvió viral en redes sociales tras mencionar por error “La casa de los famosos México” en lugar del nuevo reality de TV Azteca: “La granja VIP”. La situación no pasó desapercibida, al grado de que se rumoró que presuntamente podría salir del matutino. Esto es lo que se sabe.

Así confundió Ricardo Casares ‘La granja VIP’ con La casa de los famosos México

Durante la transmisión, Ricardo Casares felicitó a una de sus compañeras por su participación como panelista en “La granja VIP”.Sin embargo, al momento de hacerlo dijo: “Qué manera de debutar ayer en “La casa de los famosos”.

La conductora no pareció notar el error y la emisión continuó con normalidad, pero en redes sociales la confusión no pasó desapercibida y generó burlas y críticas en redes.

Usuarios de plataformas como Twitter, TikTok y Facebook rápidamente viralizaron el clip, generando un sinfín de reacciones y recordaron la forma en que Pedro Sola, conductor de “Ventaneando” protagonizó un lapsus similar en el pasado al nombrar el nombre de otra marca de mayonesa.

Ricardo Casares podría ser castigado tras error en Venga la Alegría, ¿con despido?

El error de Ricardo Casares en “Venga la alegría”, donde confundió La granja VIP con “La casa de los famosos México”, sigue generando comentarios. Además de volverse viral en redes sociales, el periodista Mich Rubalcava aseguró en su canal de YouTube que se estaría analizando supuestas sanciones para el conductor.

“‘La casa de los famosos México’ ha sido un rotundo éxito y ahorita hemos visto que ‘La granja VIP’ va con buen power, seguramente le va a ir muy bien, pero por tres temporadas ‘La casa de los famosos México’ ha sido el tema de los temas”, comentó Rubalcava.

Posteriormente, el comunicador explicó que, según fuentes cercanas a la televisora del Ajusco, la dirección de contenidos presuntamente estaría molesta por el incidente de Ricardo Casares y supuestamente no descartarían tomar medidas disciplinarias.

“Dicen que Adrián Ortega (director de contenidos de TV Azteca) está muy enojado. Están viendo si se va sin goce de sueldo el día de ayer. No les gustó para nada este ‘errorcito’, que no lo tomaron como un simple error y ya”, reveló Rubalcava.

Ricardo Casares confunde La granja vip con La casa de los famosos México. / Redes sociales

¿Qué sanción podría recibir Ricardo Casares tras su error en Venga la alegría?

Aunque hasta el momento no se ha confirmado ninguna sanción oficial a Ricardo Casares, el periodista Mich Rubalcava aseguró que la producción de “Venga la alegría” y el área de contenidos de la televisora estarían evaluando algún tipo de sanción al conductor.

Sin embargo, se desconoce qué tipo de sanción y no existe información oficial que confirme algún castigo para el conductor. Por esta razón, todo lo antes mencionado queda en calidad de RUMOR.

Aunque Ricardo sí se pronunció en su Instagram tras el error.

Ricardo Casares mencionó que dejaría de ser “el baboso del día” al descubrir la trampa que Eleazar Gómez hizo durante la prueba para conocer al capataz.

“Alguien hizo trampa en La Granja VIP, gracias, voy a dejar de ser el baboso del día. Quien sea, gracias”, mencionó a propósito de su equivocación.

