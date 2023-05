Talina Fernández reacciona a las declaraciones de sus nietos sobre discordia por la herencia de Mariana Levy

Talina señaló que a su nieto Emilio le gustan las bambalinas, y que no tiene los mismos valores y educación que el resto de su familia.

La conductora Talina Fernández rompe el silencio y responde a las declaraciones que hicieron sus nietos José Emilio y Paula, que publicamos hace unas semanas sobre la herencia de su hija Mariana Levy (q.e.p.d).

Recordemos que, en el 2005, la actriz Mariana Levy iba a recoger a su hija y algunas amiguitas del colegio para llevarlas a un parque de diversiones al sur de la CDMX. Cuando se percata que venía un carro siguiéndolas, y en un semáforo se baja un sujeto con un arma y al acercarse a su camioneta, según cuentan Mariana sufrió un paro cardíaco fulminante por la impresión.

La señora Talina asistió a la ceremonia de los Premios Patria 2023, donde fue cuestionada respecto a las declaraciones que dieron sus nietos José Emilio y Paula y esto fue lo que dijo: “Ya son 18 años de que murió Mariana y no les han dado ni sal para un aguacate, yo no soy abogada, pero espero en Dios que pronto les llegue su herencia; ha sido un largo camino, y yo de leyes no sé nada”.

Talina Fernández recuerda a si hija con cariño / Instagram: @talinafernandezoficial

-Al preguntarle si sus nietos José Emilio y Paula están distanciados de María, la periodista mencionó: “No sé, a José Emilio le gustan mucho las bambalinas, es capaz de decir cualquier cosa”.

Al cuestionarla si le duele esa situación de su nieto, Talina dijo: “José Emilio se quedó de 8 meses cuando le ocurrió eso a mi hija, así que él no mamó la educación que tenemos todos nosotros”.

La periodista y conductora mencionó que ojalá ya les entreguen a sus nietos lo que les corresponde de su herencia. / Instagram: @talinafernandezoficial

Agregó respecto si hay un distanciamiento entre José Emilio y Ana Bárbara: “Sabes que no soy chismosa, y nunca he sido, me vale. Ana Bárbara los cuidó desde chiquitos, los llevaba al dentista. Yo tengo mucho que agradecerle a la ‘peque’, y que Dios me la bendiga siempre”.

Talina, enamorada, derrocha pasión con su novio José Manuel Fernández

Respecto a su relación amorosa que tiene con José Manuel Fernández desde hace un año y medio dijo estar muy enamorada y que en la intimidad hasta rechinan la cabecera.

Ana Bárbara cuido a José Emilio, desde que perdió a su madre, cuando tenía solo 8 meses de edad. / Instagram: @anabarbaramusic

‘La Dama del buen decir’, se siente muy afortunada de tener a una persona a su lado a quien ama mucho y la tiene enamorada. “Tengo a un novio que amo gracias a Dios y estoy feliz, estoy muy bien, aunque he tenido problemas de salud”.

Agregó la conductora: “El amor nunca se acaba; y las mujeres que creen que a los 78 años ya se les murieron las hormonas, les tengo una información muy oportuna. Me encantaría entrar a un concurso junto a mí (señala a su novio), porque se imaginan que estamos juntos en la mecedora, rechine y rechine y así se imaginan que vemos la tele en la noche. Pero lo único que rechina es la cabecera”.

‘La Dama del buen decir’, se siente muy afortunada de tener a una persona a su lado a quien ama mucho y la tiene enamorada. / Gina Sánchez

Además, contó: “’El que puede, puede’, el lívido sigue hasta que te mueres, sino pregúntenselo a las viejas, hay muchas que tienen sueños eróticos”.

Al preguntarle sobre su salud, Talina dijo.” No saben, estoy con varios médicos diferentes y no le atinan. Pues hasta ahora sus doctores no saben a qué se debe sus síntomas. “Estoy muy débil, no quiero salir, ni subir, ni bajar, estoy como aguada. Mi mamá decía que estaba ‘trespeleque’, que quiere decir desguanzada”.