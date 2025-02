Muere Michelle Trachtenberg, actriz de Gossip girl y Buffy, la Cazavampiros a los 39 años

Este 26 de febrero, The New York Post dio a conocer que la actriz Michelle Trachtenberg falleció a los 39 años.

La joven actriz conocida por sus papeles en series como ‘Gossip girl’ y ‘Dr. House’, había preocupado hace unos días a sus seguidores luego de hacer publicaciones en redes sociales bastante extrañas.

A Michelle se le vio con un semblante desmejorado en sus publicaciones, pero ella se defendía diciendo: “Explíquenme por qué me ven enferma. ¿Perdieron el calendario y no se dieron cuenta de que no tengo 14 años? Tengo 38. Qué triste que hayan dejado un comentario así”. Sin embargo, los internautas mencionaban que no era por el paso de los años que estaban preocupados, sino porque realmente no se veía bien de salud.

Michelle Trachtenberg y Sarah Michelle Gellar en Buffy la cazavampiros / Redes sociales

¿Qué le pasó a la actriz Michelle Trachtenberg?

Hasta el momento se desconocen las causas de su fallecimiento, pero se conoce que la actriz fue encontrada sin vida en su departamento en Nueva York. Según ABC News, su madre fue quien la encontró.

También se conoce que su muerte no está siendo investigada como un crimen y que aparentemente murió por causas naturales.

Fuentes cercanas al medio explicaron que la actriz se sometió recientemente a un trasplante de hígado y que “podría haber estado experimentando complicaciones”.

La última publicación de Michelle Trachtenberg en redes sociales

La última publicación que hizo la actriz de 39 años en su cuenta de Instagram fue el 19 de febrero en la que compartió una foto luciendo un vestido verde en una alfombra roja.

“Quería verme como una traviesa Tinkerbell (Campanita)”, escribió junto a la foto que recordaba sus mejores momentos de fama. En otras imágenes, Michelle comentó: “La calma después de la tormenta”, sin dar algún contexto a lo que se refería.

¿Quién era Michelle Trachtenberg?

Desde muy pequeña Michelle Trachtenberg comenzó su carrera en ‘La ley y el orden’ con 5 años de edad. Más tarde continuó con apariciones en ‘Dr. House’ y se convirtió en una estrella juvenil con su personaje de Georgina Sparks en ‘Gossip girl’ junto a Blake Lively.

También hizo recordadas películas como ‘Sueños sobre hielo’ y otros de sus proyectos destacados incluyen ‘Buffy, la cazavampiros’.