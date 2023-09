A 16 años de Gossip Girl: ¿Cómo se ven actualmente los protagonistas?

Gossip Girl se convirtió en una de las series de drama adolescente más vistas y favorita de todos los tiempos.

Muchos se identificaron con la historia de los protagonistas adinerados de Manhattan que, constantemente, estuvieron expuestos por la conocida Chica indiscreta.

Sin embargo, ya pasaron 16 años del estreno de este exitoso proyecto. Seguro te has preguntado más de una vez, ¿cómo lucen actualmente los protagonistas? En TVNotas te lo contamos.

Chuck Bass y Blair. / Instagram: @gossipgirl

Leighton Meester - Queen B, Blair Walrdorf

Leighton Menester dio vida a uno de los personajes principales, Queen B, Blair Walrdorf, reconocida como la icónica y calculadora chica.

Luego de tener bastante experiencia en el mundo cinematográfico también formó parte de proyectos como: The Roomate y Montecarlo, así como en That’s my boy con Adam Sandler. Sin embargo, su última aparición fue en la serie How I met your father.

Hoy tiene 37 años. Está casada con el histrión Adam Brody y como fruto de su relación comparten dos hijos.

Ed Westwick- Chuck Bass

Ed Westwick protagonizó a Chuck Bass destacado por su mente cínica y manipuladora, así como por ser mujeriego. También participó en series como: Snatch, Whicket city, White gold, sin olvidar que fue cantante de la agrupación británica The filthy youth.

Actualmente, tiene 36 años y sostiene una relación con Amy Jackson. Sin embargo, aún no tienen hijos.

Blake Lively- Serena Van der Woodsen

Blake Lively, quien interpretó a Serena Van der Woodsen en Gossip Girl, de igual forma fue parte del elenco de diversas producciones cinematográficas, tales como: El secreto de Adaline, Café society y Linterna verde.

Su participación en la película del superhéroe verde la llevó a conocer a su actual esposo Ryan Reynolds, con quien tiene cuatro hijas, a sus 36 años.

En febrero del año 2024 se estrenará el filme que en el que participa, It ends.

Penn Badgley- Dan Humphrey

Penn Badgley pasó de dar vida a Dan Humphrey para ser protagonista de su propia serie: You. La cual se volvió en uno de los proyectos más populares de la plataforma de streaming, Netflix.

Asimismo, participó en la producción Se dice de mí. También es músico y creó su propia banda Mothxr. Actualmente tiene 36 años.

Chace Crawford - Nate Archibald

Chace Crawford interpretó a Nate Archibald en Gossip Girl, pero, también logró ser parte de películas como: La excepción a la regla, Nina al desnudo, Qué esperar cuando estás esperando y su papel más reconocido en la serie The boys. Actualmente tiene 37 años.

Taylor Momsen- Jenny Humphrey

Taylor Momsen no solo es reconocida por su papel de Jenny Humphrey, sino que desde pequeña dio vida a la tierna Cindy Lou en The grinch.

A sus 30 años sigue en la creación de su propia música al lado de su banda de Rock Pretty Reckless.