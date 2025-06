Revelan que Rafael Acosta pidió ayuda poco antes de morir: “Desde mayo estoy pasando por un momento difícil”

El rock mexicano está de luto luego de que el 16 de junio de 2025 se confirmara la muerte de Rafael Acosta, el histórico baterista y vocalista de Los locos del ritmo. La noticia causó un gran impacto entre sus fans y en la industria musical, pero lo que realmente partió el corazón de muchos fue el mensaje que el músico compartió meses antes, pidiendo ayuda en medio de un complicado momento de salud.

Hoy, ese llamado resurge en redes sociales, no solo como una súplica de ayuda a sus fans, sino como testimonio de la esperanza que Rafael Acosta mantenía frente a su enfermedad… una esperanza que, lamentablemente, no se cumplió.

Rafael Acosta Córdova, cantante y baterista del grupo ‘Los locos del ritmo’ / Redes sociales

¿Cuál fue el último mensaje de Rafael Acosta, vocalista de Los locos del ritmo?

En mayo de 2024, Rafael Acosta, vocalista y baterista de la legendaria banda de rock se sinceró públicamente y mostró el rostro más crudo de su batalla. Conmovió a sus seguidores al escribir:

“Desde mayo estoy pasando por un momento difícil de salud. El tratamiento es lento, y aunque los pronósticos médicos son benignos, sí estoy pasando por algo delicado y doloroso, amén de ser muy costoso”. Rafael Acosta

Lo que muchos no sabían era el enorme peso económico y emocional que enfrentaba el músico. En un gesto que describió como necesario pero que le costó mucho hacer, lanzó un llamado de solidaridad:

“Por ello, aunque me apena muchísimo acudir a ustedes (no lo haría si no lo viera necesario), quisiera solicitar, si tienen la posibilidad de hacerlo y no daña su economía, echarme la mano con algún rezo, algún donativo”, reveló el músico.

Su mensaje estaba cargado de gratitud y humildad. Agradeció cada gesto de apoyo y aseguró que todo servía en esos momentos:

“Se los agradeceré de todo corazón, sin importar la cantidad. Todo suma. Ya les iré contando sobre mi estado de salud... he de salir de ésta. Gracias de antemano. Los quiere su amigo Rafael Acosta”. Rafael Acosta

Más adelante, el 2 de octubre, volvió a abrir su corazón: “Mi enfermedad es compleja y la recuperación muy lenta, mas su apoyo moral me alienta a seguir. El tratamiento es agresivo y efectivo, pero también costoso, y como debo guardar reposo, no puedo generar los ingresos de antes. Ojalá pudieran echarme la mano con una colaboración, aunque sea breve”.

¿De qué murió Rafael Acosta, el legendario ‘Loco Mayor’ de ‘Los locos del ritmo’?

Aunque los homenajes no se hicieron esperar y las redes se llenaron de mensajes de despedida, lo cierto es que las causas exactas de la muerte de Rafael Acosta permanecen como un misterio. Ni su familia ni sus allegados han querido dar detalles. Lo único confirmado es que el músico llevaba al menos un año luchando contra una enfermedad que lo obligó a pausar sus actividades.

El comunicado que anunció su partida resumió el sentimiento de un país entero: “Hoy el cielo del rock and roll está de fiesta con una estrella más. Hoy deja el plano terrenal nuestro rebelde Rafael Acosta, el Loco mayor”.

Pese a su sufrimiento, Acosta siempre mostró una imagen de fortaleza y entrega, dispuesto a seguir haciendo lo que amaba: compartir su música.

¿Cuál fue el último deseo y el legado que dejó Rafael Acosta, vocalista de ‘Los locos del ritmo’?

Más allá de pedir ayuda en su momento más vulnerable, Rafael Acosta dejó un mensaje que hoy cobra más fuerza que nunca: “Por favor, por favor, no dejen que el rock and roll salga de sus corazones, nunca”.

El Loco mayor fue un verdadero pionero. Desde 1958, cuando se unió a Los Locos del Ritmo, marcó un antes y un después en el rock mexicano. Tus ojos, Yo no soy rebelde, Pólvora y La chica alborotada son solo algunos de los temas que hicieron historia.

Décadas más tarde, su talento lo llevó a formar Mister loco, con éxitos como Religious man y Maya dance. Su legado abarca más de 65 años de carrera, en los que demostró que el espíritu rebelde del rock puede seguir vivo a través de generaciones.

Su última presentación fue en la Noche de Primavera en marzo de 2025, y también se le vio en el Vive Latino, compartiendo escenario con Los kcomixtles y Rubén Albarrán de Café Tacvba. Prueba de que, hasta el final, la pasión por la música lo mantuvo en pie. La canción ‘Tus ojos’ fue una de las que compuso Rafael Acosta con la que siempre se le recordará.