M´Balia y su esposo, Alex Tinajero, han pausado su sueño de ser padres por una poderosa razón

La exintegrante de OV7, M’Balia y su esposo, Alex Tinajero, están pasando por momentos complicados. Y es que se vieron forzados a pausar su sueño de convertirse en padres por una poderosa razón, ¿qué pasó?

M’Balia y su esposo / Redes sociales

¿Cómo es que M’Balia y su esposo, Alex Tinajero, planeaban ser papás?

M’Balia y su esposo, Alex Tinajero, han declarado en múltiples ocasiones su gran deseo de ser papás. Para lograrlo, habían decidido que ella se sometiera a un tratamiento de fecundación in vitro. Esto, debido a la edad de ella (46 años) y a la intersexualidad de él.

El proceso no ha sido nada fácil y han tenido que buscar dónde hacerlo: “Estoy en tratamiento hormonal porque (el embarazo) va a ser in vitro. Tenemos ya varios embriones esperando. Ha sido un proceso muy complicado por diferentes cuestiones; por mi edad me descartan fácilmente, a pesar de que estoy bastante bien, hemos tenido que recorrer diferentes países”, expresó la cantante en su momento.

El año pasado, la también actriz había comentado que ya había encontrado un lugar en España. En esa ocasión, señaló que ya estaba organizando todo para cumplir su gran sueño.

“Buscando quién sí quisiera subirse con nosotros en el proyecto de encontrar lo que sí se puede, y llegar al punto en el que hoy tenemos embriones que llevan los genes de ambos. (Ahora) tenemos que tomar un avión, irnos a Europa y empezar el embarazo”, expresó.

M’Balia y su esposo / Redes sociales

¿Qué ha pasado con el tratamiento de M’Balia para convertirse en madre?

En una reciente entrevista para el programa ‘Ventaneando’, M’Balia indicó que, desafortunadamente, tuvo que pausar su sueño de ser madre junto a su esposo. No solo por diversos problemas médicos que han surgido, sino también legales.

“Tristemente, nos topamos con cuestiones internacionales que se tienen que desanudar. Nos tienen en pausa porque, al final, hay varios países participando en el proceso y algunas leyes nos llevan a unos caminos más rebuscados de lo que esperábamos, más que un simple avión y que trasladar y que transportar”, resaltó.

Pese a todo, la artista afirmó que no se rendirá y continuará luchando para lograr ser mamá. Incluso, mencionó que contempla documentar todo el proceso. También señaló que ya tienen todo listo para su bebé; desde el cuarto hasta nimiedades como tazas personalizadas.

¿Cómo fue la historia de amor entre M’Balia y Alex Tinajero?

Alex Tijerino y M’Balia se conocieron cuando ambos eran adolescentes. El tiempo los separó y luego de que ella se divorciara, se reencontraron. Tras un tiempo de convivencia, iniciaron un romance que se dio a conocer públicamente en 2020.

En 2022, se casaron en una ceremonia íntima en Guanajuato. En diversas ocasiones, la cantante ha dicho que su amor por Alex es profundo: “No me volví a enamorar, me enamoré por primera vez”, indicó.

La celebridad tiene cuatro hijos de su matrimonio anterior y actualmente está luchando por volver a ser madre junto a su actual esposo.

