Mhoni Vidente alerta a Aldo de Nigris: dice que debe alejarse de un familiar; ¿quién es?

Mhoni Vidente sorprendió con la predicción que hizo para el ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos México 2025, Aldo de Nigris, durante una lectura de cartas, donde le reveló un consejo inesperado: deberá alejarse de uno de sus familiares.

La nueva revelación de la vidente sobre Aldo de Nigris no pasó desapercibida, provocando especulaciones sobre a quién se refería y cómo podría influir en la vida personal del exconcursante tras su salida del reality show.

Mhoni Vidente lanza advertencia a Aldo de Nigris tras su triunfo en La casa de los famosos México. / Foto: FB/La casa de los famosos México

No te pierdas: Doña Lety, abuela de Aldo de Nigris, remodela la habitación del ganador de La casa de los famosos México

¿De qué familiar se tiene que alejar Aldo de Nigris, según Mhoni Vidente?

Mhoni Vidente, en su programa, lanzó una predicción que puso al regiomontano, en el centro de la atención. La vidente aseguró que Aldo de Nigris, exconcursante de ‘La casa de los famosos Méxcio’, deberá alejarse de su tío, Poncho de Nigris. ¿Será?

“Lo que tiene que hacer Aldo de Nigris es separarse de su tío, Poncho se tiene que separar de Aldo, dejarlo solo”, explicó Mhoni, destacando que este distanciamiento es necesario para que Aldo pueda crecer de manera independiente y tomar decisiones clave en su carrera y vida personal.

Además, la astróloga recomendó que Aldo se mude a Ciudad de México, señalando que permanecer en Monterrey, Nuevo León, de donde es originario, sería estar constantemente viajando, lo que sería agotador y le impediría estar “en el momento” exacto.

“Aldo se tiene que venir a vivir a México porque aquí es donde se mueve todo, no estar yendo y viniendo a Monterrey. Va a ser muy agotador y no estás en el momento, tienes que estar en el momento” Mhoni vidente

Según Mhoni Vidente, Aldo de Nigris debe alejarse de su tío Poncho. / Foto: IG/ponchodenigris

No te pierdas: Abuelo de Aldo de Nigris enternece con reacción tras triunfo de su nieto en ‘La casa de los famosos México’

¿Aldo de Nigris es el próximo protagonista de telenovelas?

Mhoni Vidente lanzó una predicción que sorprendió a los seguidores de La casa de los famosos México 2025 al referirse al futuro profesional de Aldo de Nigris. “A él yo lo veo como el nuevo William Levy”, dijo la vidente y sus palabras generaron especulación sobre un posible camino del influencer en la actuación.

Además despertó la curiosidad de los fans sobre cómo podría desarrollarse el joven de Monterrey fuera del reality show.

Por su parte, Aldo de Nigris fue cuestionado en la reciente conferencia de prensa de La casa de los famosos México sobre la posibilidad de incursionar en telenovelas. Aunque no cerró la puerta a esta opción, aseguró que le gustaría prepararse primero, tomando talleres de actuación antes de dar cualquier paso en ese terreno.

“Nunca he actuado en mi vida, pero sí me gustaría tomar un taller de actuación. No me gustaría llegar sin saber nada, me parecería una falta de respeto para quienes sí saben. Quiero hacer lo que me guste y solo lo sabré si lo intento”, expresó Aldo de Nigris, dejando claro que su interés en la actuación es genuino, pero que prefiere aprender antes de lanzarse al medio.

Aldo de Nigris se convirtió en el ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos México 2025. / Foto: FB/La casa de los famosos México

No te pierdas: Aseguran que Tano de Nigris “se manifestó” en la final de La casa de los famosos México cuando Aldo ganó

¿Cómo reaccionó Poncho de Nigris al triunfo de Aldo de Nigris en La casa de los famosos México 2025?

Poncho de Nigris no ocultó su emoción y orgullo al ver ganar a Aldo de Nigris La casa de los famosos México. A través de su cuenta de X, antes Twitter, el influencer y empresaro escribió: “¡Ganamos! ¡¡¡Ganamos!!! Un chavo de 26 años por su gran corazón ganó La casa de los famosos México”.

Y añadió: “¡Gracias! Gracias a todos los que sí apoyaron, y a los que tiraron también gracias!! Le pusieron sazón al juego.”En Instagram, compartió un video de su reacción, completamente emocionado junto a su esposa Marcela Mistral, Konan Big y Oscar Burgos ‘el perro Guarumo’, celebrando el triunfo.

“¡Lo logramos, ganamos cab...s, a hu.. que sí! Aquí está toda la familia y amigos reunidos. Va apagar las luces de la casa, eres un crack. Es tuyo el primer lugar, sin ser conductor ni nada, ahí está el gran corazón de Aldo para todos los que no creían”. Poncho de Nigris.

A pesar de su entusiasmo, algunos usuarios de redes acusaron a Poncho de Nigris de colgarse del triunfo de Aldo de Nigris en La casa de los famosos México, señalando que su participación en la celebración podría opacar la victoria de su sobrino.

https://www.instagram.com/reel/DPereILjrsW/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

No te pierdas: ¿Quién es Jaime Támez? El padre de Aldo de Nigris habitante de La casa de los famosos Famosos México

-Con información de Arantxa Castillo.