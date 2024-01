Wendy Guevara ya se acabó su premio millonario de La casa de los famosos México en estos gustitos

La influencer, Wendy Guevara se convirtió en la ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos México, y se llevó un premio de cuatro millones de pesos.

En un inicio se generó una polémica al respecto porque durante el programa habían acordado repartirlo entre los integrantes del llamado team Infierno, integrado por la ganadora, Sergio Mayer, Poncho de Nigris, Emilio Osorio, Nicola Porcella y Apio Quijano. Luego se supo que el premio no se podría dividir por lo que al ser la más votada, se lo llevó todo Wendy.

Más adelante hubo nuevamente revuelo porque se habían tardado en dárselo, así que ella bromeaba con que ya no se lo darían.

Finalmente, cuando lo tuvo en sus manos lo compartió con sus seguidores y, a casi cinco meses de haber ganado el reality, al parecer ya se gastó todo el dinero de su premio.

Wendy Guevara junto al team infierno en la gala de la final de La casa de los famosos México. / Captura de pantalla Televisa

¿En qué se gastó su premio Wendy Guevara?

Durante el reality, Wendy dijo que en caso de ganar la competencia iba a utilizar el dinero para ayudar a sus papás con un negocio y hacer que su familia saliera adelante.

Este 2024 en redes sociales, una cuenta de ‘X’ (antes Twitter) dio a conocer que la influencer ya se acabó su fortuna “entre una camioneta Ford Bronco de 1.5 millones, la remodelación de su casa y viajes”.

❌ WENDY GUEVARA YA SE ACABÓ el premio de los 4 MILLONES DE PESOS que ganó en #LaCasaDeLosFamosos



Recordemos que en septiembre, Wendy contó que podría parecer mucho dinero tener cuatro millones de pesos, pero que no era millonaria como pensaba mucha gente.

“Ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo. Ya me voy a comprar unos terrenos. Ya se me fue el dinero. Ya se me fue el dinero. Así son las cosas, pero la gente es bien p3nd... siempre. No digo que toda la gente. Dice: ‘Ay, cuatro millones, ya anda bien subidita’. No, mi amor, pues si tengo 30 años, a lo mejor la vida me regala más años, si Dios (quiere)”, dijo.

Wendy Guevara dice que el dinero se va rápido pero seguirá trabajando / Facebook: Wendy Guevara

Wendy también mencionó que si bien ya pudo hacer muchas cosas que soñó, sigue trabajando para poder generar más. “La vida te ayuda para mucho. Pagué mi casa y todo y se te va. ¿Qué tiene?, pero para eso sigo trabajando. Sigo ahorrando. Trato de ahorrar ahorita. Sigo en put... Estoy desvelada. Me duermo en los aeropuertos”, comentó.

Wendy Guevara firmó exclusividad con Televisa

Su participación en La casa de los famosos México le abrió las puertas a un contrato de exclusividad con Televisa, que te dimos a conocer hace algunos meses en TVNotas.

La influencer confesó que firmó un contrato de tan solo 2 años con la televisora de San Ángel. Además, especificó que esta exclusividad es solo para televisión, por lo que Wendy seguirá teniendo varios proyectos en puerta.

