Paolita Suárez: El verdadero motivo de la historia de terror con su prometido

El pasado 10 de enero, Paolita Suárez ‘la Perdida’ vivió uno de los días más felices de su vida: su novio, José de Jesús Castro, 12 años menor que ella, le entregó un anillo de compromiso en un bar de León, Guanajuato. Tuvo como testigos a miles de seguidores. La primera vez que supimos de Jesús fue por un escándalo en Acapulco. Los sacaron de un hotel por estarse besando en una alberca.

La historia de caramelo se convirtió en una de terror, que pudo terminar en tragedia. Al día siguiente, Paola nuevamente fue tendencia. Se viralizó una foto de ella en el hospital regional de León, con la cara inflamada, ensangrentada, y un ojo completamente cerrado por los golpes que supuestamente había recibido de su prometido.

Por su parte, Jesús Castro habló después de la denuncia de hechos. Afirmó que no estaban en sus cinco sentidos y los dos se golpearon. Wendy Guevara, mejor amiga de Paolita, transmitió desde el hospital. Aseguró que el novio la había golpeado, robado y encerrado, y que Paolita, en su desesperación, se lanzó por el balcón para alcanzar a Jesús y recuperar su dinero.

Los motivos del pleito entre Paolita Suárez y su prometido

¿Por qué inició el pleito? Una fuente nos confió: “La pelea empezó porque Paola quería penetr4r a Jesús, pero este no quería. (...) Por eso empezó a ahorcarlo”. Nos dice que él es “may*te”, lo cual se refiere a un hombre que tiene relaciones con otro hombre, pero en rol de activo. Según esta fuente: “Chuy ya había estado internado por adicciones. Es una relación muy tóxica”.

TVNotas investigó y una persona cercana a la pareja nos contestó desde el celular de Jesús y pidió el anonimato. Nos reveló varios secretos. Nos aclaró que a Chuy sus abogados no le permiten dar declaraciones hasta que pase la audiencia.

Añadió que: “Él no tiene dinero. Es un ‘vividorcillo’. Estaba con ella por dinero. Por flojo. El papá de Chuy nunca estuvo de acuerdo con la relación. En lugar de trabajar empezó a andar con Paola. Su familia no sabe si es bisexual o no. Él tiene un hijo. No se casó. Pero sí registró al pequeño”.

¿El compromiso fue falso? ¿Hubo dr0g4s? ¿Quién habría golpeado a quién? ¿Es verdad que él intentó robarle dinero? Conoce los detalles en tu revista TVNotas digital o impresa.

