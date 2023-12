Nicola Porcella perdió el piso: “Llega tarde a grabar, bebe de más y todo por Wendy y su mala influencia”

Dicen que lo que mal empieza, mal acaba. Y Justo es lo que le está pasando a Nicola Porcella (35 años). La fama le llegó de inmediato, tras su paso por La casa de los famosos. El dinero le llegó a manos llenas, y de la noche a la mañana se convirtió en una celebridad. Aunque ha querido aparentar que todo va bien y que se la vive trabajando, la realidad es otra.

Hablamos con un amigo cercano a él. Nos dice que de unas semanas para acá todo está mal con él. De ser un chico con una actitud buena se ha convertido en un dolor de cabeza para muchos. Empezando por el productor, Juan Osorio, quien le está dando su primera oportunidad en la novela El amor no tiene receta. Además, nos enteramos de que llegó seis horas tarde a un evento pactado y pagado.

“No me sorprendió nada que llegara tarde al evento de Mexicali. Así ha estado desde hace días. Como que agarró la fiesta y se le empezó a subir. Cree que todos están o deben estar a sus pies. Y las cosas no son así. Esa fecha que dejó botada fue pactada por Joel Echeverria, mánager de Wendy, quien se lo quiere jalar también para que trabaje con él”. Confesó un amigo cercano a Nicola

Nicola tiene una agencia con la que ha trabajado desde antes del boom de La casa de los famosos. Ahora todo mundo se le acerca y le ofrece fechas, como en esta ocasión. Según nos cuentan: “Lo que pasa es que Joel es una persona conocida como ‘vende fechas’. Es decir, no es mánager. Entonces cuando Nicola salió de La casa de los famosos, Joel se acercó a Porcella para decirle que él le vendía fechas para presentarse en equis lugares, a pesar de que Nicola tiene una agencia que le consigue contratos, como actor y conductor”.

Nicola Porcella y Wendy Guevara en el Flow Fest / Instagram

Por eso, estuvo presente en el festival ‘Flow Fest. Pero ahí todo tomó otro giro: “Le ofrecieron ir al Flow Fest a visitar a Wendy Guevara y hacer contenido, como presencia de marca, historia y demás cosas. El problema fue que lo llevaron con engaños, al pobre. Ni le pagaron. Y lo peor vino que cuando llegaron al aeropuerto para tomar el vuelo a Mexicali, no los dejaron pasar, porque iban tomados y llegaron cuando el vuelo ya estaba cerrado”.

Tuvieron que esperar otro vuelo y a que se les bajara la fiesta que traían Nicola y Joel. Y después tomaron carretera peligrosa en la madrugada: “Nico me cuenta que viajaron primero a Tijuana y después en carretera se movieron a Mexicali a exceso de velocidad, arriesgando su vida. Pero ni así lograron llegar a tiempo. Llegaron en la madrugada”

A Nicola su agencia ya le puso un ultimátum

Pero eso no es todo. Nicola ya empezó a tener problemas con quienes realmente son su agencia: “Yezmin, su verdadera mánager, y lo regañó y le puso un ultimátum: le bajaba a los excesos o terminaban relación laboral, pues ella no esta de acuerdo con las cosas que estaban haciendo. Además, le dijo que no lo ayudaría con nada de lo que hiciera fuera de la agencia y de los contratos que ella le consiga. Porque no se metería en problemas de a gratis”.

Y es que, para la mánager, aceptar trabajo por otro lado es ponerse el pie él mismo: “Nico quiere acaparar todo y no se puede. De hecho, como se lo comentaba, su mánager le leyó la cartilla. Ella está tratando de ponerlo en un nivel bueno. Y si él acepta cualquier evento en cualquier lugar, eso es bajarlo a lo cotidiano”.

Los problemas llegaron también a los foros de Televisa.

Lo están regañando por allá: “Nicola se siente la estrella de Televisa. Ha tenido problemas con la producción de Juan Osorio. Tanto que le quitaron los permisos para irse a algún evento los viernes. La producción de la novela le dijo que necesitaban que se enfocara más en el proyecto. No lo veían estudiar y le leyeron la cartilla. No podían permitir esas actitudes. Además, ha estado llegando tarde a las grabaciones de la novela y sabemos que Juan es muy estricto y profesional en ese sentido. Si no, pregúntale a Pablo Montero cómo le fue. Anda muy groserito. Se va de fiesta. Está bebiendo de más.

No tiene asistente, pero luego lleva gente con él y le tienen que cargar la maleta, ver sus accesos de cualquier parte y cosas personales de él. La pobre gente va corriendo por todos lados. Sin duda, Nicola ya perdió el piso. Quiere que todos se hagan cargo de él.

Nicola sí estará en el proyecto de Juan Osorio / TVNotas

Nos dijo que Wendy Guevara ha sido mala influencia para el conductor:

“También quiere que todo le salga gratis. Si alguien necesita ayuda de él, Nicola pregunta que cuál será el intercambio. No digo que sea mal chavo. Es buen chico y tiene un buen corazón. Sin embargo, está perdiendo el piso por Joel. Todos los que rodeamos a Nicola hemos visto que quiere absorber su carrera. Se ven muy obsesionados con el dinero.

Antes de La casa de los famosos Nicola cobraba 110 mil pesos por presentación. Después, 240 mil. Es muchísima la diferencia. Wendy está siendo mala influencia para Nicola. Los dos andan muy alzaditos. Están agarrando mucho la fiesta y por lo mismo ya cambiaron. Nicola puede perder amistades y trabajo por eso. Tal y como pasó con Wendy. Solo se les acercan personas interesadas. Ya no venden como antes”, concluyó.

Wendy Guevara y Nicola Porcella. / Twitter

