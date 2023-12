Eugenio Derbez fue detenido en Nueva York tras aceptar extraño regalo de su fan; ¡óigame no!

Eugenio Derbez se encontraba en Nueva York tras participar en un programa de televisión en Estados Unidos. A su salida del evento, una fan, que se identificó como Nadia Domínguez, se acercó al actor y le entregó un regalo muy peculiar: una sandía tallada con gran detalle en la que se podía ver el rostro del comediante. La sandía estaba acompañada de un mensaje que decía:

“Hola Eugenio, mi nombre es Nadia Domínguez. Tallé esta sandía con mucho cariño y respeto. Espero y te logre sacar una sonrisa. Atte.: #LadySandía”. Escribió una fan

Te podría interesar: Chiquis Rivera defiende a sus hermanos de su abuela, Doña Rosa Rivera: “No saben de nuestra vida”

Sin embargo, lo que parecía ser un gesto amable y creativo de una fan muy artística pronto se convirtió en un inesperado problema para Eugenio Derbez. Cuando intentaba abordar un avión en el aeropuerto de Nueva York, las autoridades de seguridad descubrieron la sandía en su equipaje y decidieron detenerlo temporalmente para revisar la situación.

Detienen a Eugenio Derbez en el aeropuerto de Nueva York por esta razón

En mensajes compartidos en la misma plataforma, Derbez reveló que la revisión de su equipaje llevó a que le negaran el acceso a su vuelo debido a la presencia de la sandía tallada. A pesar de que el actor ya había anticipado este problema, el escaso tiempo en la ciudad le impidió tomar otra decisión que no fuera llevar consigo el peculiar retrato.

“No sabía qué hacer con ella y dije: ‘¿Qué hago? Me la llevo a Los Ángeles o se la doy a algún fan de Nueva York y la autografío? Entonces le puse mi firma, pero ya no me dio tiempo de avisarle a la gente... El caso es que la traje y aquí en seguridad me tienen detenida la sandía y a mí", explicó entre risas.

Checa: Las estrellas bailan en Hoy: Nashla considera su expulsión como injusta junto a Roberto Carlo

¿Qué pasó con la sandía de Eugenio Derbez?

Afortunadamente, después de cierto tiempo de espera, Eugenio logró proseguir con su viaje, llevando consigo a su singular acompañante. Aunque consultó a sus seguidores sobre el destino que debía darle a la sandía. Al final compartió un video en el que la guardaba en el refrigerador de su casa, concluyendo la anécdota con la leyenda: “Fin de la historia”.

No te pierdas: Briggitte Bozzo reveló que siente atracción por Brandon Castañeda, aunque él tiene novia ¿Amor de tres?