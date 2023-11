Chiquis Rivera defiende a sus hermanos de su abuela, Doña Rosa Rivera: “No saben de nuestra vida”

La familia Rivera vuelve a estar en medio de la polémica luego de que Chiquis Rivera defendiera a sus hermanos Jenicka y Johnny de un comentario realizado por su abuela, Doña Rosa Rivera, con el que los acusa de “no trabajar”.

Sin mencionar nombres, la primogénita de la fallecida Jenni Rivera aseguró que su madre siempre trabajó para que a sus hijos no les faltara nada, aun si eso le impedía pasar tiempo con ellos.

“Alguien dijo que Johnny y que Jenicka no eran trabajadores. Les voy a decir una cosa, mi madre trabajó muchos años y muy duro. Se fregó y sudó y no estuvo con nosotros por ir a trabajar. Era el motor de nuestra familia y nos enseñó a trabajar. Mi madre decía: Yo estoy trabajando para ustedes, para que aprendan y para que no tengan que trabajar como yo trabajé”. Chiquis Rivera

Asimismo, puntualizó que su hermano crea su propia música, mientras que su hermana busca crecer en internet con su pódcast e incluso tiene su propia empresa: “La gente que opina no conoce realmente a mis hermanos”, indico.

Chiquis Rivera se siente muy triste ante las críticas contra sus hermanos / Archivo TVNotas

La cantante también lamentó que los comentarios negativos vinieran de personas que pertenecen a “su propia colmena”, quienes, al parecer, no sabrían ni su estado de salud.

“La gente no sabe nada de nuestra vida. Qué triste porque son de nuestra colmena, pero allí andan diciendo cositas. Les dije a ellos: No se preocupen. Dios es bueno. Dios lo ve todo. Dios sabe el corazón que tienen ustedes”, expresó.

Para finalizar, admitió que se sintió muy lastimada por esta situación: “Cuando vi eso, me dio mucha tristeza. Me dio cosa porque dije: No manches, ¿Por qué es así la gente?, pero bueno”, concluyó.

¿Qué dijo Doña Rosa Rivera?

A través de su canal de YouTube, Doña Rosa subió un video en el que habla acerca de sus nietos y menciona que solo los hijos mayores de Jenni Rivera le salieron “trabajadores”.

“Los hijos de Jenni son trabajadores. Los más grandes. Chiquis salió muy trabajadora, (también) Jackie. No todos salen igual. Los dedos de las manos no son iguales. Jenni era muy dura con ellos”, manifestó.

Doña Rosa insinuó que solo los hijos mayores de Jenni Rivera son trabajadores

/ Facebook: Doña Rosa Rivera Cocina

Al momento Doña Rosa no ha dado réplica a la respuesta de su nieta, Chiquis.

