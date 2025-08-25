Gala Montes confiesa haber consumido sustancias ilícitas para bajar de peso

Tras su mediática derrota frente a Alana Flores en el ‘Supernova stickers 2025’, Gala Montes abrió su corazón y confesó por qué estaba tan renuente a bajar de peso para la pelea de box. La exparticipante de ‘La casa de los famosos México’ admitió haber tenido problemas con las sustancias.

Gala Montes / Redes sociales

Te podría interesar: Gala Montes habla de la entrevista de Adrián Marcelo con su mamá Crista Montes y revela cómo la afectó

¿Qué se tomó Gala Montes para bajar de peso?

En una reciente entrevista con Yordi Rosado, la actriz Gala Montes explicó que, desde el inicio de su carrera artística, ha lidiado con muchos problemas relacionados con su peso. Desde niña, se le ha pedido tener un cierto físico para actuar en televisión.

“Me preguntan desde un inicio: ‘¿puedes bajar de peso para el proyecto?’, a lo cual yo contesté que no, porque era un no negociable bajar o subir de peso. Yo, desde muy chiquita, hice muchas dietas porque en el ambiente de la actuación a veces te obligan a tener un cierto peso para verte de cierta forma”, manifestó Gala Montes.

Aunque ahora ya está mejor, confesó a todos que, en su momento, llegó a consumir @nf3...minas por la desesperación de llegar al peso que le pedían los productores de televisión.

“Me veo grande en la pantalla, entonces siempre fue un conflicto para los productores, mi cuerpo. Por lo cual, para no perder el trabajo realicé muchas dietas que pasaron por encima de lo saludable. Incluso llegué una vez a tomar @nf3...minas para bajar de peso y eso me generó muchos traumas” Gala Montes

A raíz de esta vivencia, decidió ya no bajar de peso para ningún tipo de proyecto, algo que provocó mucha polémica previa a su pelea con Alana en el ‘Supernova’. Recordemos que la influencer se dijo muy molesta de que, presuntamente, se le dieran “ventajas” en el peso a Gala.

“Yo sufrí mucho con ese tema en las producciones como actriz, yo desde un principio dije que no me interesa, fue un no negociable. Sucede el careo y comenzó a haber un conflicto porque a Alana le hicieron firmar un contrato y a mí otro”, indicó.

Te recomendamos: Mamá de Gala Montes rompe el silencio sobre los abucheos y derrota de su hija frente a Alana Flores

¿Cómo fue la polémica entre Gala Montes y Alana Flores previa a la pelea en el ‘Supernova stickers 2025’?

Previo a la pelea con Gala Montes, la influencer Alana Flores compartió un video expresando su molestia al ver que la actriz no se estaría comprometiendo lo suficiente con su enfrentamiento. Y es que la joven dijo no entender cómo era que la celebridad no hacía una dieta para la pelea, de la misma forma que se le exigió a ella.

“¿Para qué te comprometes a algo de deportes, de boxeo, para luego estar ching… unas palomitas, unas chelas y luego te quejas de que no quieres bajar de peso? ¡eso me dio un chin… de coraje, la verdad! No quiere sacrificar su peso, sus gustos, sus cosas, ¿cómo te vas a comprometer a una pelea y no tienes disciplina para eso?”, resaltó.

A raíz de toda esta controversia, los organizadores del evento tuvieron que cambiar las reglas. Estos fueron los cambios:

Sin límite de peso para ninguna de las boxeadoras.

La pelea se pactó a tres rounds de dos minutos cada uno.

Alana usó unos guantes de 12 onzas y Gala Montes de 14 onzas

Pese a las modificaciones y a la evidente diferencia física, Alana consiguió, por decisión unánime, ganar la pelea, algo que fue celebrado por muchos internautas, ya que la joven era la favorita para el triunfo.

Gala Montes y Alana Flores en el Supernova orígenes / Redes sociales

Gala Montes no llenó sus conciertos, ¿por culpa de su mamá Crista Montes y Adrián Marcelo?

En otros temas, Gala Montes confesó que había cancelado su más reciente gira de conciertos por la mala fama que le generó la entrevista que su mamá, Crista Montes, le concedió a Adrián Marcelo.

“Fue demasiado duro, sobre todo porque fue en la época en la que mi mamá dio la entrevista y yo decidí lanzar las fechas de mis shows, y obviamente eso me afectó muchísimo en la venta de boletos. Las tuve que cancelar porque no iban tan bien como yo quisiera, y eso afectó muchísimo, toda la atención estaba puesta en la entrevista”, resaltó.

También reconoció que no ha podido ver la entrevista, pues le causa “mucha tristeza”. Y es que Crista Montes aseguró, entre otras cosas, que Gala, en complicidad con su otra hija Beba, la agredió físicamente.

Mira: ¿Gala Montes vs. Barby Juárez? Exponen que la actriz quiso dejar sin trabajo a la boxeadora