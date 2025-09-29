Famosa cantante se desploma en pleno concierto; preocupa a sus fans ¿cuál es su estado de salud?

El mundo del entretenimiento se vio conmocionado tras el repentino desmayo que sufrió una famosa cantante en pleno escenario. Se trata de Lola Young, quien interpreta el éxito viral ‘Messy’, ¿qué se sabe sobre su estado de salud?

Lola Young / Redes sociales

¿Qué le pasó a la cantante Lola Young en pleno concierto?

Todo ocurrió durante el pasado fin de semana. La artista Lola Young estaba dando un concierto en el All things go festival, realizado en el estadio Forest Hills de Nueva York, cuando, de repente, se desmayó, causando shock en todos los asistentes.

Por lo que se puede ver en el video del hecho, la cantante estaba dando su interpretación con normalidad cuando cayó. Afortunadamente, su cabeza no fue lo primero que impactó al suelo, pero sí quedó inconsciente por unos instantes.

Tras el suceso, el personal del evento y el servicio médico entraron rápidamente al escenario y la trasladaron tras bambalina para su atención médica.

Hasta el momento, no se han revelado los motivos de su colapso. Sin embargo, muchos usuarios lo atribuyen al estrés. Y es que la celebridad llegó a comentar en días anteriores que estaba lidiando con momentos muy complicados, pero que esto no impediría darle lo mejor de sí a su público.

“A veces la vida realmente puede hacerte sentir que no puedes continuar, pero, ¿sabes qué?, hoy me desperté y tomé la decisión de venir aquí, y quería estar genial… y a veces la vida te puede dar limones, y simplemente tienes que hacer limonada”, manifestó.

Lola Young COLLAPSED on stage 😳 pic.twitter.com/CR5kpZDrvW — Luxe ✧ (@luxcurv) September 28, 2025

¿Cuál es el estado de salud de Lola Young hoy, 29 de septiembre?

Luego de su desmayo, Lola Emily Mary Young, nombre real de Lola Young, usó sus redes sociales para anunciar que su salud estaba mejor y, sin dar muchos detalles, agradeció todo el cariño de sus fanáticos.

“Para quienes vieron mi presentación en All Things Go hoy, estoy bien. Gracias por todo su apoyo” Lola Young

Aunque está bien, todo indica que le recomendaron reposo, ya que la cantante canceló la presentación que tenía programada en Washington D.C. Se disculpó con su público y, aunque no explicó la razón, dejó ver que era por algo muy importante.

“Siento confirmar que no voy a poder cantar hoy. Me encanta mi trabajo y siempre me tomo en serio mis compromisos y a mi audiencia, así que siento que alguno pueda decepcionarse con esto”, expresó.

Hasta el momento, ni ella, ni su equipo de trabajo han dado mayor información sobre su estado de salud. En tanto que las redes sociales de la celebridad se han llenado de mensajes positivos en los que le desean todo lo mejor.

Estado de salud de Lola Young / Redes sociales

¿Quién es Lola Young, la cantante que se desmayó en pleno escenario?

Lola Emily Mary Young, nombre real de Lola Young, es una cantante originaria de Inglaterra. Causó preocupación por el desmayo que vivió en pleno concierto.

Nació el 4 de enero de 2001, por lo que actualmente tiene 24 años.

Es sobrina-nieta de Julia Donaldson, una escritora famosa de libros infantiles.

Desde muy joven, se instruyó en el piano, guitarra y canto. A los 12 años, ya escribía sus propias canciones.

Aunque inició su carrera en 2020, ganó notoriedad por su sencillo ‘Messy’, el cual se hizo viral en redes sociales.

Padece TDAH, es decir, déficit de atención con hiperactividad. La celebridad ha dicho que su música le ha ayudado a expresar sus sentimientos y a abordar de manera abierta los problemas de salud mental.

Se desconoce si tiene pareja o hijos.

