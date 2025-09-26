Famoso cantante mexicano es captado trabajando como repartidor ¿Está en bancarrota? Él responde

Aunque se ha posicionado como uno de los cantantes y compositores más exitosos del regional mexicano, hace poco dio a conocer que trabajaba como repartidor de paquetería. Se trata de Régulo Caro, un artista que ha colaborado con grandes agrupaciones como Banda MS y Los nuevos rebeldes, ¿acaso se encuentra en bancarrota?

¿Quién es Régulo Caro, colaborador de la Banda MS?

Régulo Caro, cuyo nombre real es un cantante y compositor de nacionalidad mexicano-estadounidense. Nació en Los Ángeles, California, el 5 de noviembre de 1981. Actualmente, tiene 43 años.

Desde muy joven, se interesó por la música y, con tan solo 13 años, formó un grupo. A los 16, ya hacía presentaciones en fiestas y bares pequeños. Si bien estudió Administración de empresas, solo ejerció la carrera por poco tiempo.

A lo largo de su carrera, ha compuesto temas para diferentes artistas y bandas del regional mexicano. También ha lanzado sus propios sencillos. Algunos de los más reconocidos son:

Soltero disponible

El beso de la muerte

Corazón equivocado

En estos días

Sería un error

Historias del Este

Voy a pistearme el dolor

En su momento, fue nominado a los Latin Grammy en la categoría de Mejor álbum norteño. Si bien no ganó, ayudó a que su popularidad creciera. Está casado con Doris García, con quien tiene dos hijas.

¿Por qué Régulo Caro trabaja como repartidor?

A través de redes sociales, se viralizaron unas fotos en las que se veía a Régulo Caro trabajando como repartidor de paquetes, lo que hizo a muchos suponer que estaba en bancarrota o, al menos, tenía algunos problemas de dinero.

A raíz de las especulaciones, el cantante subió un video a TikTok aclarando que estaba pensando iniciar su propio negocio, por lo que quiso aprender desde cero. También dejó claro que no estaba en una crisis financiera y que simplemente esto era una especie de respaldo.

“Sí, estoy trabajando en Amazon, es un programa que se llama Amazon Flex. Apliqué hace unos meses porque yo traía la idea de tener un plan B. Sí, estoy trabajando en Amazon, es un programa que se llama Amazon Flex. Apliqué hace unos meses porque yo traía la idea de tener un plan B”, manifestó.

¿Régulo Caro dejará la música para volverse repartidor?

El cantante Régulo Caro aseguró que no está en sus planes dejar la música. Su idea es poner a alguien más a trabajar en el negocio, mientras él sigue con sus actividades artísticas.

“La idea mía es tener a una persona, un chofer, que haga el trabajo por mí, no hacerlo yo, pero yo quiero aprender para poder enseñar a la gente que va a trabajar para mí. Entonces algo tan trivial, algo tan común para mí, se salió de contexto”, expresó.

Incluso, dijo que ya había estado hablando con unos conocidos para incluirlos en su emprendimiento: “El lunes estaba entrenando a un primo mío para que fuéramos a chambear, le enseñé cómo se hacía. Yo ya llevaba haciendo esto como una semana con Doris, y otra amiga de Doris nos estaba ayudando en los primeros días. Pero quise aprender para que no me pasara como hace dos días: mi primo me dijo que no podía ir, y yo tuve que hacerlo. Nos fuimos Doris y yo a repartir paquetes”, concluyó.

