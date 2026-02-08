Actor en medio de polémica por supuesta infidelidad a su novia, ¡lo captaron con otra actriz en París! FOTO

Timothée Chalamet, quien se ha consolidado como uno de los actores más queridos del cine, está en el ojo del huracán. Y es que se comenzó a especular que le estaría siendo infiel a su actual novia, Kylie Jenner. Esto, después de que se le viera con una famosa actriz en París, ¿ruptura en puerta?

Timothée Chalamet y Kylie Jenner / Redes sociales

¿Quién es la actriz con la que, presuntamente, Timothée Chalamet le es infiel a Kylie Jenner?

Recientemente, empezaron a circular imágenes y videos en los que se podía ver a Timothée Chalamet saliendo de un hotel en París con Anamaria Vartolomei, una actriz franco-rumana que es muy reconocida en el cine europeo.

En el material se puede ver a Chalamet saliendo del recinto mientras era seguido por Anamaria. Pese a las preguntas de la prensa, los famosos no se detuvieron y continuaron su camino. Recordemos que el histrión está en la llamada ‘Ciudad del amor’ para promocionar su película ‘Marty Supreme’

Según lo reportado por medios internacionales, los famosos estuvieron conduciendo por las calles alrededor de una hora y, cuando pensaron que nadie los estaba viendo, regresaron al lugar.

Esto hizo que se pusiera en tela de juicio sobre la relación actual entre el histrión y Jenner. Y es que, si bien algunos creen que todo fue una “simple casualidad”, otros consideran que su comportamiento fue sumamente extraño.

Aunque no se vio una interacción romántica entre ambos, muchos piensan que estaban “sospechosamente nerviosos”. Opinan que los actores debieron detenerse para hablar con los medios, si “realmente no tienen nada que ocultar”.

You made that up. He's literally surrounded by his entire team and are on their way to an event lolpic.twitter.com/hzGwm0e0YU https://t.co/Qu4e47tEOU — T (@GuadagninoFilms) February 5, 2026

¿Timothée Chalamet confirma infidelidad a Kylie Jenner?

Hasta el momento, Timothée Chalamet o Kylie Jenner no se han pronunciado ante los rumores de infidelidad. Tampoco han dado señales que sugieran una ruptura entre ellos.

Y es que los novios siempre han optado por mantener su relación lo más privada posible. Casi no comparten nada de su romance en redes sociales y solo se les ha visto juntos en eventos importantes.

En su momento, se llegó a especular que el actor se quería casar con la modelo. No obstante, esto no ha sido confirmado. A falta de un comunicado oficial o alguna señal que indique una ruptura entre ellos, los fans consideran que es una señal de que todo está bien entre ellos.

Redes sociales

¿Cómo fue la historia de amor entre Timothée Chalamet y Kylie Jenner?

Como se mencionó anteriormente, Timothée Chalamet y Kylie Jenner han tratado de mantener su romance en privado. Los rumores de su noviazgo comenzaron en 2023, cuando se les vio en la semana de la moda en París.

En 2024, confirmaron su relación con diversas apariciones públicas en las que se les podía ver muy románticos. Si bien se les ha cuestionado en entrevistas sobre su noviazgo, ambos siempre han optado por decir que son felices y no hay nada que comentar al respecto.

