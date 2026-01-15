Hospitalizan a Verónica Castro: revelan la verdadera razón de su ingreso ¿Cuál es su estado de salud, HOY?

La tarde del miércoles 14 de enero se encendieron las alertas en el mundo del espectáculo luego de que se diera a conocer que Verónica Castro había sido hospitalizada de emergencia. La información fue difundida en el programa de espectáculos Ventaneando, donde se explicó que la actriz y conductora acudió al nosocomio tras presentar un fuerte dolor relacionado con un accidente que sufrió hace más de dos décadas.

Te puede interesar: Felicia Mercado ¡cacheteada por Verónica Castro! La actriz revela qué pasó en Rosa Salvaje

Verónica Castro no quiere regresar a los foros de televisión / YT: Hay una cosa que te quiero decir

¿Por qué Verónica Castro fue hospitalizada de emergencia?

De acuerdo con la información revelada en Ventaneando, Verónica Castro, de 73 años, fue hospitalizada debido a un dolor intenso derivado de las secuelas de un accidente que sufrió hace más de 20 años, cuando participó en un espectáculo con un elefante. Dicho incidente ha sido mencionado en diversas ocasiones por la propia actriz como una experiencia que le dejó consecuencias físicas a largo plazo.

Durante la transmisión del programa de espectáculos, Pati Chapoy explicó que la hospitalización no estaba relacionada con una emergencia quirúrgica. La conductora detalló que Verónica Castro ingresó para recibir una terapia especializada tras presentar molestias importantes, pero aclaró que no sería sometida a cirugía y que únicamente permanecería bajo observación médica.

Te puede interesar: Yolanda Andrade destaparía su verdad con Verónica Castro, revelan que trae proyecto entre manos

Verónica Castro hospitalizada / Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud de Verónica Castro HOY 15 de enero?

A pocas horas de que se diera a conocer la noticia, Televisa Espectáculos difundió un nuevo reporte sobre el estado de salud de la conductora. La televisora de San Ángel informó que Verónica Castro acudió al hospital como parte de una cita médica previamente programada, enfocada en el seguimiento de su salud.

En el mensaje compartido por el medio se indicó de manera puntual que la situación no fue por gravedad.

“Verónica Castro tuvo una cita programada en el hospital como parte de las actividades de seguimiento a su salud y no por gravedad” Televisa Espectáculos

Se lee en el reporte difundido este jueves 15 de enero. Además, una persona cercana a la actriz confirmó que presuntamente durante su estancia en el hospital se le habrían practicado varios exámenes rutinarios. Tras concluir los estudios médicos correspondientes, se mencionó que presuntamente la también conductora habría regresado a su domicilio sin presentar complicaciones adicionales.

“Se encuentra bien y solo se le practicaron exámenes rutinarios. Verónica regresó a su hogar sin complicaciones”, explicó la fuente citada por Televisa Espectáculos, descartando así que la actriz continúe hospitalizada o bajo cuidados especiales.

Te puede interesar: Se cumplen 55 años del gol de Verónica Castro que hizo creer que jugó con la selección mexicana ¡hay fotos!

Estado de Salud de Verónica Castro / Captura de pantalla

¿Qué ocurrió en el accidente que marcó la salud de Verónica Castro y por qué se señalaba como la causa principal?

Principalmente se decía que los problemas de salud de Verónica Castro están relacionados con un accidente ocurrido en 2004, cuando era conductora de Big brother VIP 3. Durante una transmisión, la actriz ingresó al foro montada en un elefante. Sin embargo, el ruido de los flashes y el ambiente del programa provocaron que el animal se alterara, lo que derivó en una caída que le ocasionó lesiones importantes en la espalda.

Tras el incidente, aunque el programa continuó, el dolor aumentó y la conductora tuvo que ser hospitalizada. Con el paso del tiempo, se informó que las secuelas incluyeron daños severos en la columna, múltiples cirugías y la colocación de placas de titanio en espalda y cuello, situación que ha derivado en molestias constantes y limitaciones físicas, y que se ha señalado como el principal antecedente de sus actuales revisiones médicas.

Te puede interesar: Laura Zapata causa polémica al felicitar a Verónica Castro en su cumpleaños 73 ¡Usa polémica foto!