La influencer Aimep3 pierde 17 kilos, reaparece ¡irreconocible! ¿Porque estuvo a punto de morir?

Después de varias semanas de especulación, la creadora de contenido Aimep3 reapareció en un live de sus redes sociales para informar a sus seguidores sobre su estado de salud tras complicaciones posteriores al nacimiento de su bebé. La influencer se convirtió en tendencia luego de que se difundiera que había sido hospitalizada por una infección derivada de la cirugía que recibió al dar a luz, lo que generó preocupación entre su comunidad digital. ¿Qué fue lo que le pasó? Aquí te damos los detalles.

AimeP3 / Redes sociales

¿Por qué la influencer Aimep3 bajó 17 kilos en días?

En su transmisión, Aimep3 detalló que la rápida pérdida de peso tras su hopitalización se relaciona directamente con las complicaciones de salud que sufrió tras su cirugía postparto. La influencer explicó que la infección que presentó provocó un proceso de hospitalización de 10 días, donde recibió atención médica constante para estabilizar su condición.

“Adelgacé 17 kilos en estos 20 días, es por mi salud” Aimep3

Además, aseguró que su prioridad es recuperarse completamente para poder cuidar de su bebé. La influencer agregó que, a pesar de la magnitud del cambio físico, su estado general de ánimo se mantiene positivo y que continúa con seguimiento médico.

¿Qué complicaciones de salud enfrentó Aimep3 tras el parto?

De acuerdo con que ha compartido en sus redes sociales y sus videos de YouTube la creadora de contenido Aimep3, su condición se vio afectada por la visita de dos personas que la confrontaron en su domicilio por acusaciones de maltrato animal, lo que provocó que su cirugía de cesárea se reabriera y complicara su recuperación. Ante esta situación, Aimep3 fue hospitalizada de emergencia, donde permaneció bajo supervisión durante 10 días.

La influencer explicó que la complicación no solo se debió a la infección, sino también a factores relacionados con la atención médica que recibió, indicando que su recuperación ha requerido seguimiento y cuidados adicionales. Hasta el momento, Aimep3 continúa recuperándose y agradeció el apoyo de sus seguidores durante este periodo crítico.

AimeP3: Se viraliza noticia de su presunta muerte; ella lo desmiente / IG: @aimep3ofiicial Facebook: AimeP3

¿Quién es el papá del bebé de Aimep3?

Según lo revelado, se trata el papá del bebé de Aimep3 llamado Héctor Lona, a quien la creadora de contenido le pidió discreción para evitar que se expusiera públicamente. Sin embargo, él no tomó precauciones y los seguidores lograron dar con su perfil en redes sociales.

AimeP3 reconoció que efectivamente se trata de Héctor, aunque lamentó que comenzaran a dejarle comentarios negativos, situación similar a la que enfrentó en el pasado cuando anunció su boda con otra pareja. Actualmente, el perfil de TikTok de Héctor sigue abierto; no ha confirmado directamente la información, pero tampoco la ha negado, incluso ha respondido algunos mensajes en los que lo señalan como el padre del bebé.

