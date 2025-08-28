Manuel María Trindade: Video capta la muerte del forcado tras ser embestido por toro de casi 700 kilos

El mundo del toreo portugués está de luto tras la muerte de Manuel María Trindade, un joven forcado de apenas 22 años, quien murió la vida el pasado 23 de agosto tras un trágico accidente durante su debut en la plaza de toros de Campo Pequeño, en Lisboa, Portugal.

Trindade fue embestido por un toro de casi 700 kilos mientras realizaba la tradicional pega de cara, un momento de alto riesgo en las corridas de toros portuguesas.

Tras la tragedia, la Asociación Nacional de Grupos de Forcados (ANGF) expresó sus condolencias y lamentó la pérdida del joven, destacando su valentía y dedicación. “Que el recuerdo y el ejemplo de Manuel María Trindade permanezcan vivos en el corazón de todos los que lo conocieron y admiraron”, señalaron en un comunicado.

Muere Manuel María Trindade el forcado portugués de 22 años / Redes sociales

¿De qué murió Manuel María Trindade?

El incidente ocurrió cuando el joven se enfrentaba al toro como parte de su presentación oficial con el Grupo Forcados Amateir de São Manços. Durante la embestida, Manuel fue azotado contra las tablas, quedando inconsciente en la arena.

Sus compañeros y bandilleros actuaron de inmediato, alejando al toro y permitiendo que fuera trasladado a la sala de emergencias de la plaza. A pesar de la atención médica, Trindade sufrió traumatismo cerebral severo, que derivó en muerte cerebral y un paro cardiorrespiratorio, ocasionando su fallecimiento en el Hospital São José.

¿Quién fue Manuel María Trindade?

Manuel María Trindade fue un joven forcado portugués de 22 años, miembro del Grupo Forcados Amateir de São Manços, con una prometedora trayectoria en el mundo taurino.

Alzira Beringel, la madre de Manuel Maria Trindade, recurrió a sus redes sociales para compartir su dolor y defender a su hijo. Ante las críticas que recibió la tauromaquia tras la muerte del joven, Beringel respondió: “Vengo a agradecerles todos sus aplausos, todas las risas y regocijos por la muerte de mi hijo ¿Lo conocieron como para alegrarse de su muerte? ¿Saben si le gustaban los animales? Siempre hemos tenido perros y son parte de nuestra familia. Dormían con él y cuando llegaba a casa se reían con él... los animales saben quiénes son las buenas personas”.

Beringel también lamentó los comentarios “inteligentes” que aparecieron en las redes sociales, pero reafirmó su derecho a vivir en un país democrático donde cada uno es libre de elegir sus gustos. “Me había prometido a mí misma no leer sus comentarios inteligentes, pero fueron apareciendo algunos ‘tan bonitos’, que no pude soportar y tuve que agradecerles por el apoyo y el cariño mostrado.

¿Qué es un forcado?

En el mundo taurino, un forcado es un miembro de un grupo tradicional de Portugal llamado forcados, cuya función es enfrentarse directamente al toro sin ningún tipo de arma ni protección más allá de su propia fuerza y técnica. Su participación ocurre generalmente en corridas de toros portuguesas, especialmente en el momento conocido como pega de cara, donde varios forcados intentan detener al toro y derribarlo de frente, usando únicamente su cuerpo y coordinación grupal

