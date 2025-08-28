Muere Alondra Marianela, icónica reina de belleza, a los 20 años, ¿quién fue y de qué murió?

El mundo del modelaje está conmocionado por la muerte de Alondra Marianela Hernández Pérez, mejor conocida tan solo como Alondra Marianela, afamada reina de belleza, tras sufrir un grave accidente en motocicleta, durante la noche del pasado miércoles 27 de agosto.

¿Qué le pasó a Alondra Marianela, reina de belleza?

Los primeros reportes de la prensa local indican que la modelo Alondra Marianela habría manejando su moto por la autopista San Marcos-Quetzaltenango en Guatemala. En algún punto del trayecto, sufrió un accidente.

Tras lo ocurrido, señalaron que, supuestamente, Alondra fue trasladada al Hospital de Coatepeque para tratar sus heridas. No obstante, su estado habría empeorado y unas horas después falleció a raíz de sus fuertes lesiones.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido más detalles sobre las causas del accidente. Sin embargo, los internautas han señalado que la autopista donde sucedieron los hechos es conocida por ser una zona donde pasan muchos percances y hay mucha inseguridad.

En tanto que representantes del “máximo certamen de Belleza de la Mujer Marquense” compartieron un emotivo mensaje para despedir a la reina de belleza y desearle todo lo mejor a su familia en su duelo.

“Lamenta profundamente la partida de Alondra Marianela Hernández Pérez ‘Señorita La Blanca 2023’, quien fue la representante de ‘La Tierra del Oro Verde’ el municipio de La Blanca en Reina Departamental de San Marcos 2024. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a su madre y hermanos hasta Chiquirrines en La Blanca, San Marcos”, se lee.

¿Cómo habría sido el supuesto accidente de Alondra Marianela, reina de belleza?

Hasta ahora se desconoce qué habría causado el accidente que, supuestamente, mató a la modelo Alondra Marianela. No obstante, dicen que la autopista San Marcos-Quetzaltenango es conocida por sus curvas peligrosas, pavimentación en mal estado, así como el paso constante de vehículos de carga.

En redes sociales, se especula que la joven, de 20 años, pudo haber perdido el control de la moto, chocando en el proceso. Aunque esto no está confirmado, muchos creen que es la teoría más acertada.

La familia de la joven no se ha pronunciado ante esta tragedia, por lo que se desconoce dónde o cuándo serán los ritos funerarios.

¿De qué murió la modelo Alondra Marianela? / Redes sociales

¿Quién era Alondra Marianela, reina de belleza?

Alondra Marianela fue una modelo originaria de Guatemala. Tenía 20 años al momento de su muerte. Ganó notoriedad en 2024, cuando fue coronada como reina de belleza de ‘La Blanca’, localidad en la que vivía.

Participó en muchos eventos y festivales de Guatemala, por lo que su muerte fue una gran pérdida para su comunidad. Se desconoce si tenía hijos o pareja.

En las publicaciones hechas en su honor, los usuarios la describen como una persona dulce y sensible que le trajo mucho orgullo a su localidad.

