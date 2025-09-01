Él es el actor de ‘Amigas y rivales’ que murió tras una larga lucha contra un agresivo cáncer

Este 2025 ha sido un año lleno de despedidas. Grandes celebridades como Xava Drago, Paquita la del Barrio y Valeria Márquez han muerto, ya sea por cuestiones de salud o crímenes atroces. Uno de los actores que dijeron adiós este año fue Arsenio Campos, mayormente conocido por su participación en ‘Amigas y rivales’, quien perdió la vida el pasado 1 de abril en Saltillo, Coahuila, a los 79 años. Esto fue lo que pasó.

Amigas y rivales

¿Qué le pasó a Arsenio Campos, actor de ‘Amigas y rivales’?

El 1 de abril de 2025, se dio a conocer que Arsenio Campos había muerto. A través de redes sociales, la hija del actor, Alexandra Campos, lanzó un comunicado anunciando la noticia.

En ese momento, no dio más detalles y solo se limitó a decir que el deceso ocurrió en Saltillo, Coahuila. No fue hasta poco después que reveló la causa de muerte. En entrevista con el periodista Alex Kaffie, Alexandra contó que su papá había sido diagnosticado con cáncer en el intestino delgado meses antes de su deceso.

Desafortunadamente, la condición se detectó cuando ya estaba muy avanzada, por lo que no se pudo hacer mucho por él, más que otorgarle cuidados paliativos.

Hija de Arsenio Campos “A mi papá le detectaron cáncer hace algunos meses. Era un cáncer que ya estaba muy avanzado, entonces, a decir verdad es que, estos últimos días, ya fue mucha lucha, fue mucho sufrimiento”

La hija del actor contó que, pese al gran dolor por su pérdida, se sentía feliz de haber podido tener un padre con él, a quien describió como un “guerrero”

“Él tenía un amor por la vida y era un guerrero. Estos últimos días ya pedíamos para que pudiera parar de sufrir porque ya no había medicamento, ya no había nada que pudiera ayudarle, era ya un cuidado paliativo el que estaba llevando”, manifestó.

Arsenio Campos

¿Quién es Alexandra Campos, hija de Arsenio Campos?

Alexandra Campos Santoscoy es la segunda hija de Arsenio Campos. Es conductora de televisión, fitness coach e influencer. En sus redes sociales, tiene poco más de 17 mil seguidores.

Trabaja como presentadora en RCG Televisión y usa sus plataformas digitales para subir contenido motivacional. En 2011, se casó con Antonio Ramos Vega y tiene tres hijos.

En su momento, confesó tener un gran vínculo con su padre, describiéndolo también como un “abuelo excepcional”. Tras su fallecimiento, ha publicado algunas fotos y videos en el que deja ver lo difícil que ha sido aceptar su pérdida.

Alexandra Campos, hija de Arsenio Campos

¿Quién fue Arsenio Campos, actor de ‘Amigas y rivales’?

Arsenio Campos fue un actor originario de Tijuana, Baja California, que nació el 26 de enero de 1946. Comenzó su carrera artística en los años 70, con la película ‘Para servirle a usted’.

A partir de allí, ha participado en grandes telenovelas y películas, siendo ‘Amigas y rivales’ una de las más representativas. Estos son algunos de sus otros proyectos destacados:

Mi segunda madre

Corazón salvaje

Soy tu dueña

Amores verdaderos

Apuesta por un amor

Bodas de odio

Además de actor, también se desempeñó como fisioterapeuta. Trabajó por 15 años en ese rubro y hasta abrió su propio consultorio en Saltillo, donde vivió desde finales de los años 90. En su momento, luchó contra el alcoholismo y, tras haberse recuperado, ayudó a otros para que pudieran superar este mal.

En cuanto a su vida personal, estuvo casado con María Teresa Santoscoy, con quien tuvo dos hijos: Alexandra y Arsenio Jr.

