Muere ícono del cine protagonista de ‘Batman forever’ y ‘Top gun’

El la misma noche que trasciende la noticia del lamentable fallecimiento del actor mexicano Arsenio Campos, Hollywood también sufre una baja al darse a conocer la partida de Val Kilmer, estrella de películas emblemáticas como Top gun, Batman forever y The doors. El actor falleció a los 65 años en Los Ángeles, según informó The New York Times.

Su hija, Mercedes Kilmer, reveló que la causa del deceso fue una neumonía. Cabe recordar que el actor había sido diagnosticado con cáncer de garganta, enfermedad que impactó notablemente su salud en los últimos años.

¿Quién fue Val Kilmer y cómo inició su carrera en Hollywood?

Nacido en Los Ángeles, California, en 1959, Val Edward Kilmer demostró su pasión por la actuación desde muy joven. A diferencia de otros actores, no provino de una familia de artistas, pero su talento lo llevó a recibir una beca en la prestigiosa Juilliard School en Nueva York.

Su primer gran éxito llegó en 1984 con la comedia Top secret!, donde mostró su talento para el género. Sin embargo, la fama mundial le llegó con su papel de Tom “Iceman” Kazansky en Top gun (1986), junto a Tom Cruise. Curiosamente, en un principio no quiso participar en la película:

“Pensé que el guion era una tontería y no me gustó el belicismo de la película”, reveló en el documental Val.

Además de Top gun, protagonizó una gran variedad de películas de distintos géneros, incluyendo:

The doors (1991), donde interpretó a Jim Morrison .

(1991), donde interpretó a . Tombstone (1993), dando vida al mítico Doc Holliday .

(1993), dando vida al mítico . Batman forever (1995), encarnando al famoso superhéroe de DC.

(1995), encarnando al famoso superhéroe de DC. The saint (1997), un thriller de espionaje que consolidó su estatus en Hollywood.

(1997), un thriller de espionaje que consolidó su estatus en Hollywood. Kiss kiss bang bang (2005), donde mostró su versatilidad en la comedia y acción.

A lo largo de su carrera, trabajó con grandes cineastas como Oliver Stone, Tony Scott y Michael Mann, convirtiéndose en una de las figuras más respetadas del cine.

¿Cómo enfrentó Val Kilmer su batalla contra el cáncer?

En 2015, Kilmer fue diagnosticado con cáncer de garganta, lo que lo llevó a someterse a varios tratamientos, incluyendo una traqueotomía que afectó su capacidad para hablar. En 2016, su colega Michael Douglas mencionó públicamente que Val estaba luchando contra la enfermedad, pero el actor inicialmente negó las afirmaciones.

Finalmente, en 2017, Kilmer confirmó su diagnóstico en un foro de Reddit: “Estoy curándome del cáncer, pero mi lengua sigue hinchada aunque se está curando”. Su batalla contra la enfermedad se convirtió en un tema central del documental Val (2021), producido por Amazon Studios, donde su hijo Jack Kilmer narró la historia de su vida a partir de grabaciones personales del actor.

En 2020, Kilmer también publicó sus memorias I’m your Huckleberry, donde compartió detalles íntimos de su carrera, su vida personal y su lucha contra el cáncer.

¿Cómo era la vida personal de Val Kilmer?

Val Kilmer estuvo casado con la actriz Joanne Whalley, a quien conoció durante la filmación de Willow. De su matrimonio nacieron sus dos hijos, Mercedes y Jack Kilmer. La pareja se divorció en 1996.

Fuera del cine, Kilmer tenía una gran pasión por el arte y la espiritualidad. Vivió durante años en un rancho en Nuevo México, donde se dedicó a la pintura y al desarrollo de programas teatrales para jóvenes. Además, fue seguidor de la Ciencia Cristiana, lo que influyó en muchos aspectos de su vida y obra.

Uno de sus proyectos más personales fue Citizen twain, un espectáculo unipersonal sobre el escritor Mark Twain, en el que combinó actuación y filosofía.