Coque Muñiz, devastado, comparte su dolor tras la muerte de ser querido muy cercano: “Amigo, cómplice”

Coque Muñiz atraviesa por uno de los momentos más difíciles de su vida, luego de anunciar el sensible muerte de importante ser querido.

A través de sus redes sociales, el conductor compartió un emotivo mensaje para informar a sus seguidores sobre la pérdida de un ser querido y expresar su dolor por la muerte de José Luis Garza, quien fue asistente de su padre por durante 40 años.

La noticia de la muerte del querido asistente conmovió a la familia Muñiz y a sus seguidores.

Coque Muñiz de luto por la muerte de importante ser querido. / Redes sociales

¿Qué mensaje publicó Coque Muñiz tras la muerte de José Luis Garza?

En su cuenta de redes, Coque Muñiz escribió un mensaje en redes sociales por la muerte de su amigo y destacó la importancia en la vida de su padre Marco Antonio Muñiz, quien actualmente tiene 92 años.

“MUY TRISTE NOTICIA! Él es JOSE LUIS GARZA, sin duda el que mejor conoció a mi papá, su asistente por más de 40 años. Su amigo, cómplice, hermano, nadie como él para cuidarlo, siempre pendiente del más mínimo detalle en su vestuario y el más fiel compañero de trabajo y de vida. Qué te puedo decir querido José Luis, dejas el más profundo recuerdo en nosotros”.

“Siempre serás parte de la familia. DIOS TE TENGA EN SU GLORIA. Te vamos a extrañar querido ‘Fresa’. EN PAZ DESCANSA, AMIGO QUERIDO!”, expresó ‘Coque’ Muñiz tras la partida de José Luis Garza.

Con este mensaje, Coque destacó no solo la profesionalidad de José Luis, sino también el cariño y respeto que le tenía la familia Muñiz. El cantante compartió una foto en la cual aparece junto a su padre y junto a José Luis Garza. Los tres sonriendo felices.

¿De qué murió José Luis Garza, asistente de Marco Antonio Muñiz?

Hasta el momento, la familia de Coque Muñiz no ha hecho pública la causa exacta de la muerte de José Luis Garza, quien durante más de 40 años fue asistente cercano de Marco Antonio Muñiz y un pilar en la vida personal y profesional de la familia.

A pesar de la falta de detalles oficiales, la noticia ha causado gran conmoción entre seguidores, quienes han enviado mensajes de apoyo y condolencias a Coque Muñiz.

¿Quién fue José Luis Garza, el asistente de Marco Antonio Muñiz?

José Luis Garza fue el asistente personal de Marco Antonio Muñiz durante más de 40 años, acompañándolo en su carrera artística y en su vida diaria. Además de encargarse de los detalles del vestuario y la agenda del cantante, se convirtió en una figura cercana y de confianza, considerado parte de la familia por todos los integrantes.

Sin embargo José Luis Garza no era una figura pública por lo cual se desconocen detalles de su vida. Hasta el momento Marco Antonio Muñiz no se ha pronunciado ante la muerte.

