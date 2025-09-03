Muere joven tiktoker en brutal accidente automovilístico; ¡filtran desgarradoras imágenes!

La comunidad de TikTok está de luto tras la sorpresiva muerte de Raji Adetola, mejor conocido como Sanku, un joven tiktoker nigeriano que se ganó el cariño de millones de seguidores con sus sketches cómicos. La noticia de su fallecimiento ha conmocionado a la comunidad de redes sociales y a quienes seguían su contenido desde sus inicios.

¿De qué murió el tiktoker Sanku?

El tiktoker murió en accidente que ocurrió el lunes 1 de septiembre de 2025, en la carretera Oyo-Ogbomoso, cerca de Ibadan, Nigeria.

Testigos afirmaron que el vehículo se salió de la carretera y dio varias volteretas. Los primeros reportes aseguran que Sanku fue trasladado al hospital hasta una hora después del accidente cuando llegó la ambulancia, pero fue declarado muerto poco después, mientras que el también comediante Wakil resultó herido y lucha por su vida mientras está hospitalizado.

Su muerte se volvió viral rápidamente, generando gran dolor en las redes sociales. La actriz Funmi Awelewa escribió:

“El dolor, el esfuerzo, la fuerza, la lucha, nada tiene sentido. Estoy destrozada”.

El influencer Jidex, quien publicó un video del automóvil destrozado, describió la pérdida como “desgarradora”.

Sanku era un joven tiktoker nigeriano de 25 años que conquistó a más de 1.9 millones de seguidores que murió en un trágico accidente. / Instagram: @mrsankucomedy

Fotos del brutal accidente automovilístico en el que murió Sanku

En redes sociales se filtraron imagenes del brutal accidente en el cual el tiktoker Sanku perdió la vida. Hasta el momento se desconocen el motivos por el cual el coche salió de la carretera, se mantiene el fatal hecho en investigación y se espera pronto tener detalles.

Lo cierto es que en redes aparecen imágenes en las que se muestra su auto completamente destruido, fans del tiktoker reportaron que mientras llegaba la ambulancia, algunas personas aprovecharon para grabar imágenes sensibles del accidente y del creador de contenido.

¿Quién era Sanku y por qué era famoso en TikTok?

Raji Adetola, mejor conocido como Sanku, era un joven tiktoker nigeriano de 25 años que conquistó a más de 1.9 millones de seguidores. Destacaba por sus sketches cómicos, sincronización de labios y su carisma, logrando viralizar videos que hacían reír y conectar con una audiencia joven a nivel internacional

Su muerte también impactó sus seguidores, ya que ocurrió apenas 25 días después de que publicara un sketch imaginando su vida después de la muerte.

En el video cómico que publicó el pasado del 4 de agosto, se mostró a sí mismo en el cielo lamentando la ausencia de rostros conocidos, antes de instar a su pareja a ir al infierno para que pudieran “disfrutar la vida juntos”.

Ese sketch, junto con su última publicación, que compartió un profundo mensaje sobre disfrutar la vida han llamado la atención de los internautas.

“Cuando es momento de disfrutar lo que hemos trabajado, que nunca perdamos la vida”, escribió en su último video en redes sociales. En este video aparecía con el creador Krish Richie mientras sincronizaba la canción Iremiade de Haeman.

