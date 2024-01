Fallece querido influencer mexicano a los 23 años en trágico accidente de auto

El pasado viernes 12 de enero trascendió que el querido influencer mexicano, Sebastián Bautista, falleció a los 23 años, luego de un trágico accidente automovilístico.

La noticia rápidamente se volvió viral en redes sociales, luego de que la también creadora de contenido, conductora de MTV y amiga cercana de Sebastián, Diana Estrada, confirmara el terrible hecho con un desgarrador mensaje, a través de su cuenta de Instagram.

“Chiquis, no sé qué voy a hacer sin ti. Tú sabes cuánto te amaba. Me dejaste una herida muy profunda, solo le pido a Dios que me dé fuerza para asimilar todo esto, porque la verdad me duele muchísimo”. Diana Estrada

Instagram

Agregó: “No puedo creer que ya no vas a estar aquí. Quisiera que esto no fuera real, que me contestaras las llamadas y me dijeras: ‘Ay equis, es broma, chiquis’. Tú sabes lo importante que eras para mí, no me dejes caer”.

¿Qué le pasó a Sebastián Bautista?

Los primeros reportes dieron a conocer que el accidente ocurrió en la Isla Altamura, Angostura, de la bahía Santa Maria, Sinaloa. Y en redes sociales señalaron que el vehículo tipo Razer azul del creador de contenido se volcó, lo que le ocasionó la muerte.

Aunque, la misma Diana Estrada consideró en sus historias de Instagram que Sebastián no habría sido quien condujo el vehículo.

Diana Estrada “Creo firmemente que él no iba manejando, porque Sebastián ni siquiera sabía manejar carro, ni moto, ni nada. Yo era su mejor amiga, lo conocía más que todas sus amigas. Yo sé que le daba miedo hacer ese tipo de cosas”.

Añadió: “Lamentablemente, lo que pasó fue un accidente. No es culpa de nadie, no hay que buscar culpables… Él confiaba en esas personas, personas que ahorita están como si nada subiendo TikToks”.

Al momento, no se ha confirmado lo que realmente le sucedió a Sebastián Bautista. Sin embargo, en redes sociales usuarios exigen que se esclarezcan los hechos.

¿Quién era Sebastián Bautista?

Sebastián Bautista, originario de Tijuana y mayormente conocido como Hey, qué onda con Sebas, obtuvo reconocimiento en las redes sociales, tras crear contenido para la plataforma de TikTok enfocado en temas de belleza y consejos de superación personal.

También solía compartir con sus seguidores su experiencia en los diversos viajes que realizaba, así como de los eventos a los cuales asistía.

Actualmente, su cuenta de TikTok cuenta con más de 108 mil seguidores y la de Instagram con más de 60 mil.