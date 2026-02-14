Sebastián Yatra de luto, el cantante se despide de su amigo con un desgarrador mensaje; “Te amo y te amaré”

El cantante colombiano Sebastián Yatra compartió un desgarrador mensaje en sus redes sociales, pues se despidió de su “amigo” con quien vivió, según el intérprete, grandes momentos de su vida. La noticia fue dada en pleno San Valentín, y sus seguidores llenaron de comentarios la publicación. ¿Qué pasó exactamente?

Sebastián Yatra Chicago / Instagram: @sebastianyatra

¿Quién es el amigo de Sebastián Yatra que murió?

Sebastián Yatra, de 31 años, reveló en sus redes sociales que atraviesa un momento sumamente triste, pues se despidió de su perrito, ‘rancherito’.

La publicación, compartida en su cuenta oficial de Instagram, tenía varias imágenes de ambos, pero también con un mensaje que tocó vibras sensibles de sus seguidores:

“ Fuiste mi amigo y lo serás para siempre. Te amo y Te amaré <.3 Rancherito, tú eres otra cosa ”, se lee en el post de IG.

El mensaje fue recibido con una ola de comentarios solidarios:



“Solo quien tiene una mascota sabe lo mucho esto”,

“Rancheritooo… descansa” y,

“Rancherito jugando y haciendo amigos en el mundo de los peluditos”.

Muere ‘Rancherito’, la mascota de Sebastián Yatra / IG: sebastianyatra y canva

¿De qué murió ‘Rancherito’, el perro de Sebastián Yatra?

Lejos de ahondar en detalles sobre la muerte de su fiel compañero, Sebastián Yatra se despidió con un pequeño homenaje del que fue su compañero durante varios años.

En las imágenes compartidas, se observa cómo “Rancherito” acompañó al cantante en distintas etapas de su vida personal y profesional. Desde fotografías más antiguas, donde el artista luce notablemente más joven, hasta postales recientes en las que el paso del tiempo es evidente tanto en el físico del cantante como en el pelaje de su mascota.

Algunos mensajes destacaron cómo las aventuras y memorias compartidas permanecerán en el corazón del artista. Otros subrayaron que el perrito “fue todo” para él.

¿Quién es Sebastián Yatra y cuáles son sus canciones más conocidas?

Sebastián Obando Giraldo, conocido artísticamente como Sebastián Yatra, es un cantante, compositor y actor, nacido en 1994, que se ha consolidado como una de las figuras más destacadas del pop latino en la última década.

Yatra inició formalmente su carrera en 2013, pero fue tres años después, en 2016, cuando alcanzó reconocimiento internacional con el éxito “Traicionera”, canción que se convirtió en un fenómeno en América Latina y le abrió las puertas a escenarios de mayor alcance.

Entre sus temas más conocidos se encuentran:



“Robaste un beso” (junto a Carlos Vives),

“No hay nadie más”,

“Cristina”,

“Un año” (con Reik) y,

“Tacones rojos”.

