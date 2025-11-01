¿La influencer Baby Demoni no se quitó la vida? Nuevas imágenes cambiarían el rumbo de la investigación

El mundo de internet continúa impactado por la inesperada muerte de Alejandra Esquín, conocida en las redes sociales como Baby Demoni, a los 24 años. La influencer colombiana falleció el 15 de octubre, pocos días después de haberse sometido a una operación estética.

Con casi 1.5 millones de seguidores en TikTok e Instagram, fue hallada sin signos vitales el 15 de octubre en su apartamento en el norte de Bogotá. Lo que inicialmente se presentó como intento de quitarse la vida, ahora ha tomado un giro dramático con la revelación de nuevas imágenes del lugar del hallazgo, compartidas por su hermana Valentina Esquín. ¿Qué dicen exactamente?

Baby Demoni, infuencer hallada “intentando quitarse la vida” / Redes sociales

¿Qué se conoce sobre la muerte de Baby Demoni, la reconocida influencer de TikTok?

De acuerdo con el testimonio de Samor, pareja de Baby Demoni, el incidente ocurrió la noche del martes 14 de octubre, cuando la encontró en una situación crítica, según relató a medios locales.

La encontré en una situación donde ella se estaba haciendo daño. La auxilié con las personas del bloque en la que vivimos, la llevé a urgencias. Samor, pareja de Baby Demoni

A pesar de los intentos por salvarla, Alejandra perdió la vida al día siguiente en el hospital.

Sin embargo, la versión de Samor ha generado dudas. Amigos cercanos, entre ellos la también influencer Yina Calderón, afirman que Baby Demoni se sentía contenta con los resultados de su cirugía estética, por lo que descartan la posibilidad de que se haya quitado la vida.

“ Ella estaba superfeliz con la operación… es muy extraño. Espero que este caso no quede impune ”, dijo Calderón.

Publicaciones de distintos medios y especulaciones hechas en redes sociales, señalan que la pareja habría tenido una fuerte discusión poco antes del trágico suceso. Samor, tras salir de la vivienda, recibió un mensaje inquietante de Alejandra que lo hizo regresar de inmediato, encontrándola inconsciente.

Al momento las autoridades no han dicho más cosas.

¿Cuáles son las imágenes de Baby Demoni que cambiarían el rumbo de la investigación?

Las fotografías reveladas por Valentina Esquín (hermana de la fallecida Baby Demoni) han sacudido las redes sociales y la investigación oficial. En ellas se aprecia el baño desordenado donde Baby Demoni fue encontrada “suspendida” (un detalle que inicialmente sugirió un intento de ahorcamiento con una sábana).

Sobre el piso, una sábana arrugada y un cuchillo sin filo, elementos que Samor One alegó que la influencer usó para cortarla y quitarse la vida.

Él primero salió diciendo que había sido con un lazo, después con una sábana. Aparte que ese cuchillo negro no cortaba. Yo que cociné en la casa de mi hermana, el único cuchillo que cortaba era uno blanco. Y ese negro no tenía nada de filo. Valentina Esquín, hermana de Baby Demoni

Las imágenes también muestran manchas en el suelo y desorden que presuntamente no cuadran con un acto solitario, según expertos forenses consultados por Infobae.

Además, huellas de asfixia en el cuello de la víctima, reportadas por Yina Calderón (amiga cercana de Baby), contradicen la narrativa de paros naturales. “ Le encontraron marcas. Esto no fue un accidente ”, declaró Calderón en un live de TikTok, exigiendo que el caso no quede impune.

La Fiscalía, que clasificó el deceso como “muerte en circunstancias sospechosas”, ahora indaga si estas evidencias apuntan a intervención de terceros. Vecinos corroboran haber oído un “gran escándalo” alrededor de las 10 p.m., y un amigo reveló que Baby Demoni lo llamó esa noche: “Estaban discutiendo fuerte”.

¿Quién era Baby Demoni, influencer que murió recientemente?

Alejandra Esquín, conocida en redes sociales como Baby Demoni, era una creadora de contenido de 24 años que destacó por su estilo alternativo y su estética oscura. Además de identificarse como modelo, compartía publicaciones con un toque de humor y mensajes de conciencia social.

Su popularidad en plataformas digitales era notable: contaba con casi un millón de seguidores en TikTok y alrededor de 122 mil en Instagram. Días antes de su fallecimiento, se había sometido a una liposucción y a un aumento de busto.

De acuerdo con el relato de su pareja, Miguel López (conocido en redes como Samor One), la encontró en una situación en la que “se estaba haciendo daño”. Con la ayuda de algunos vecinos, la trasladó de inmediato al hospital, pero lamentablemente, Alejandra murió al día siguiente.

