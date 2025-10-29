¿De qué murió la influencer Baby Demoni? Su novio revela audios de sus últimas palabras

El mundo del internet sigue conmocionado por la repentina muerte de Alejandra Esquín, mejor conocida en redes sociales como Baby Demoni, a los 24 años. La influencer colombiana falleció el 15 de octubre, tan solo unos días después de someterse a una cirugía estética.

Baby Demoni / Redes sociales

¿Quién era Baby Demoni, la influencer que murió tras una operación?

Alejandra Esquín, también conocida como Baby Demoni, era una influencer de 24 años que ganó notoriedad en redes sociales por su estilo oscuro y alternativo. También se autodenominaba como modelo y su contenido se basaba en humor con consciencia social.

Era popular en redes sociales; tan solo en TikTok tenía casi un millón de seguidores, mientras que en Instagram contaba con cerca de 122 mil. Días antes de su muerte, se sometió a una liposucción y aumento de pecho.

Según el testimonio de Miguel López, conocido en redes sociales como Samor One y pareja de la hoy occisa, encontró a Baby Demoni “en una situación en la que se estaba haciendo daño”, por lo que, con ayuda de los vecinos, la llevó a urgencias. Desafortunadamente, falleció al día siguiente.

Muchos han dudado de la versión de López. Y es que amigos cercanos a la influencer sostienen que la joven estaba sumamente feliz con sus operaciones. Yina Calderon, su amiga cercana y exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’, dijo lo siguiente a un medio local:

“Ella estaba superfeliz con la operación… es muy extraño. Espero que este caso no quede impune”, comentó Yina.

Por otra parte, algunos testigos han mencionado que Samor y Alejandra habían discutido poco antes del suceso. Además de que, horas antes, él recibió un mensaje alarmante de ella, por lo que se dirigió a su casa.

Baby Demoni / Redes sociales

¿Novio de Baby Demoni fue el responsable de su muerte?

Hace poco, el propio Miguel López, novio de Baby Demoni, compartió los audios de la última conversación que tuvieron. Publicados por el canal de YouTube ‘Somos Hip Hop’, en las grabaciones se oye cómo la pareja sostuvo una fuerte pelea.

Baby Demoni: “Dígame quién le dijo.

“Dígame quién le dijo. Miguel López: “No le voy a decir, no le voy a decir, y pégueme”

“No le voy a decir, no le voy a decir, y pégueme” Baby Demoni: “Dígame qué le dijeron”.

“Dígame qué le dijeron”. Miguel López: “¿Por qué se pone así y empieza a pegarme? Usted es una boba, mentirosa. Mire cómo me dejó la cara. Me dañó las gafas, ñero”.

También destacó en entrevista para el canal que hace poco había descubierto que, supuestamente, su novia le había sido infiel con un amigo en común.

La conversación solo generó aún más especulaciones y es que a muchos les parece extraño que, apenas hasta ahora, quisiera romper el silencio sobre este asunto. Hasta el momento, no se le considera un sospechoso de manera oficial.

¿Qué se sabe sobre las investigaciones acerca del caso de Baby Demoni?

Hasta ahora, las autoridades colombianas no han dado a conocer avances en el caso por la muerte de Baby Demoni. No obstante, en redes sociales han surgido muchas especulaciones a raíz de lo que ha salido a la luz últimamente.

Se reportó que algunos vecinos que ayudaron a trasladarla al hospital notaron signos de asfixia. En tanto que la madre de la joven sostuvo que la relación entre su hija y Samor era sumamente tóxica, asegurando que él presuntamente la agredía y manipulaba.

Esto ha hecho que muchos acusen al novio de haber matado a la influencer. Sin embargo, no hay nada oficial hasta este momento.

