Muere “el Chico más bello del mundo”, famoso actor que también participó en “Midsommar": ¿Quién era?

¿Quién era el actor conocido como el “Chico más bello del mundo” que murió recientemente?

En 1970, el director italiano Luchino Visconti emprendió una búsqueda exhaustiva para encontrar el rostro ideal que diera vida a Tadzio, el adolescente que simbolizaba la belleza absoluta en la adaptación cinematográfica de Muerte en Venecia, de Thomas Mann. Recorrió varios países europeos hasta hallar en Estocolmo a un joven de 15 años que cambiaría su destino.

Björn Andrésen, tímido y delgado, fue llevado al casting por su abuela materna. Aunque era más alto y mayor de lo que Visconti buscaba, el director lo eligió sin dudar. En el Festival de Cannes de 1971, durante la presentación del filme, el cineasta lo presentó ante el mundo como “el Chico más bello del mundo”.

Sin embargo, aquella designación fue el inicio de una carga que pesaría sobre él toda su vida. Décadas después, el actor recordaría esa experiencia con ambivalencia: “Me convirtieron en un objeto, no en una persona. Fui un mito antes de ser un hombre”.

Su muerte se reportó el pasado sábado 25 de octubre.

¿De qué murió Björn Andrésen, conocido como “el Chico más bello del mundo”?

Björn Andrésen, actor que además de participar en Muerte en Venecia tendría otros grandes papeles a lo largo de su vida, murió el pasado sábado 25 de octubre según reportaron Kristian Petri y Kristina Lindström, codirectores del “Chico más bello del mundo”, un documental de 2021 sobre el actor.

La muerte de Andrésen anunciada el domingo por Petri, declaró al periódico sueco Dagens Nyheter que Andrésen falleció el sábado, mientras que Lindström en el mismo periódico, lo recordó como “una persona valiente”.

Al momento no se ha especificado la causa de su muerte, aunque algunos medios reportan que padecía un tipo de cáncer, la información no ha sido confirmada por ningún medio, familiar o persona cercana a Andrésen.

¿Quién era Björn Andrésen y en qué películas participó?

Nacido el 26 de enero de 1955 en Estocolmo, Björn Andrésen perdió a su madre por sui.... a los diez años y nunca conoció a su padre. Fue criado por sus abuelos, especialmente por su abuela, quien lo impulsó hacia la actuación y lo acompañó al rodaje con Visconti en la película Muerte en Venecia.

Con apenas 16 años, Andrésen fue arrastrado a una vorágine de fiestas, cámaras y presiones. En una entrevista de 2003 con The Guardian, confesó que esa fama repentina lo sumió en una profunda crisis: “ Me sentí como un animal exótico en una jaula ”.

Sus años siguientes estuvieron marcados por la depresión, el alcohol y la soledad. Relató haber sido llevado por el propio Visconti a un club nocturno parisino donde fue exhibido como una rareza. Aunque más tarde participó en algunas producciones europeas y en proyectos musicales, nunca logró escapar del fantasma de Tadzio.

“ Mi abuela estaba obsesionada con que fuera famoso. Me negó lo único que realmente amaba: la música ”, confesó en el documental El chico más bello del mundo. Esa película, estrenada en 2021, reveló las cicatrices emocionales de una vida consumida por la presión de su papel como Tadzio.

En 2019, Björn Andrésen regresó al cine de la mano del director Ari Aster en la aclamada película Midsommar. Allí interpretó a uno de los ancianos del culto nórdico.

Su historia resurgió con fuerza gracias al documental ‘El chico más bello del mundo’, donde se muestra a un Andrésen introspectivo, casi ermitaño, que intenta reconciliar su identidad con la imagen que el mundo le impuso. “ Era un hombre que nunca pudo escapar de su imagen adolescente ”, afirmó la directora Lindström al presentar la cinta.

