Influencer muere tras un repentino dolor de cabeza, ¿quién era la Coco Truck Girl y qué le pasó?

El mundo de las redes sociales está conmocionado por la repentina muerte de Oti Cabadas, una influencer mejor conocida en internet como ‘Coco Truck Girl’, a los 41 años. Esto, luego de haber sufrido un intenso dolor de cabeza.

¿De qué murió Oti Cabadas, ‘Coco Truck Girl’?

De acuerdo con el reporte de diversos medios españoles, Oti Cabadas falleció a finales de octubre mientras estaba en la 10.ª Quedada de Camiones Clásicos y Americanos de Alcañiz, en España. En algún punto, Cabadas le había pedido a su esposo que condujera de regreso a casa, pues sentía un dolor de cabeza muy intenso.

Durante el trayecto, se desmayó, por lo que su pareja llamó a emergencias. Oti fue trasladada a un hospital de Zaragoza en helicóptero. Desafortunadamente, los doctores no pudieron hacer nada por ella y terminó muriendo por un derrame cerebral.

Hasta el momento, sus familiares no han querido dar declaraciones sobre lo ocurrido. En tanto que la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) expresó su pesar y mejores deseos para la familia: “Estamos todos consternados, ha sido un golpe muy duro. Desbordaba vitalidad”, resaltó.

Se desconoce cuándo o cómo serán los ritos funerarios. Por otra parte, usuarios no han dudado en lamentar la noticia y desearle una pronta resignación a la familia.

¿Qué es un derrame cerebral, afección que mató a la influencer Oti Cabadas?

De acuerdo con diversos sitios médicos, incluyendo Mayo Clinic, un derrame cerebral ocurre cuando se interrumpe el flujo sanguíneo a una parte del cerebro, lo que provoca que las células cerebrales mueran en cuestión de minutos por falta de oxígeno y nutrientes.

Hay dos tipos:

Isquémico: Es el tipo más común y ocurre cuando un coágulo de sangre (trombo) o un depósito de placa bloquea un vaso sanguíneo que lleva sangre al cerebro.

Es el tipo más común y ocurre cuando un coágulo de sangre (trombo) o un depósito de placa bloquea un vaso sanguíneo que lleva sangre al cerebro. Hemorrágico: Sucede cuando un vaso sanguíneo en el cerebro se rompe, causando una hemorragia interna.

Los síntomas son:

Confusión o dificultad para hablar y entender

Debilidad o entumecimiento repentino de la cara, un brazo o una pierna, especialmente en un lado del cuerpo

Problemas de visión, como pérdida de visión en uno o ambos ojos

Dificultad para caminar, mareos o pérdida del equilibrio y la coordinación

Dolor de cabeza intenso y repentino sin causa aparente

Si sospecha que usted o un ser querido está pasando por esto, lo más recomendable es llamar a emergencias.

¿Quién era Oti Cabadas, ‘Coco Truck Girl’?

Originaria de Galicia, Oti Cabadas fue una influencer que basaba su contenido en la conducción de camiones. En redes sociales, la conocían como ‘Coco Truck Girl’. En Instagram y TikTok tenía más de 330 mil seguidores.

En diversas ocasiones, aseguraba que hacía su contenido para motivar a las mujeres a seguir el camino de los camiones, si es que así lo desean: “Se vende como que es un sector machista y no es así. Lo seguimos asociando al hombre, pero es un trabajo que lo podemos hacer todos”, resaltó.

Su última publicación en redes sociales data del 25 de octubre y es un video en el que narra su experiencia en un evento de camiones.

