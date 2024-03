¿A la Chilindrina le dolió más la muerte de Don Ramón o la de Chespirito? Esto dijo

El Chavo del Ocho, una serie que ha dejado huella en varias generaciones, sigue siendo un referente en la televisión latinoamericana. Uno de sus personajes más emblemáticos, La Chilindrina, interpretado por María Antonieta de las Nieves, ha sido motivo de reciente atención en las redes sociales.

En una entrevista con la periodista Matilde Obregón, la actriz reveló sus sentimientos tras la muerte de dos figuras clave en la serie: Roberto Gómez Bolaños, conocido como ‘Chespirito’, y Ramón Valdés, quien dio vida a ‘Don Ramón’.

‘La Chilindrina’ sintió muchísimo la muerte de Roberto Gómez Bolaños, ‘Chespirito’

Sobre la muerte de ‘Chespirito’, de las Nieves expresó: “Fue muy duro para mí y lo más duro es que ya no volvimos a tener contacto desde un pleito que hubo antes, pero no fue directamente conmigo, sino por los abogados por el personaje, entonces sí me dolió muchísimo”.

Pese a los problemas que se tuvieron, ‘la Chilindrina’ destacó que ‘Chespirito’ era un hombre talentoso que escribía buenos chistes para todos los personajes de sus producciones, por lo cual le divierte volver a verse en pantalla.



La pérdida que más la afectó a María Antonieta de las Nieves fue la de Ramón Valdés

“La que sentí mucho más fue la muerte de Ramón Valdés, porque Ramón y yo sí nos seguíamos viendo con muchísimo cariño. Él nunca me decía ‘Toni’ o María Antonieta, me decía ‘mijita’, siempre fui su hijita”. María Antonieta de las Nieves

Además, reveló detalles de su relación con otros miembros del elenco. Édgar Vivar, quien interpretó a 'Ñoño’ y al ‘Señor barriga’, fue su mejor amigo dentro del elenco. Sin embargo, admitió que nunca pudo entablar una amistad con Juan Carlos Villagrán, el actor detrás de ‘Quico’.

El actor Edgar VIvar dio vida al icónico Profesor Barriga en ‘El Chavo del 8'. / Facebook: Edgar Vivar

“Con ‘Quico’ nunca tuve una gran amistad. Me gustaba mucho su personaje porque era muy simpático, pero nunca tuvimos gran amistad”. María Antonieta de las Nieves

De Florinda Meza también comentó que “nunca hubo una amistad y a la fecha menos”. Precisó que si ‘Doña Florinda’ la buscara, ella respondería. “No creo que a ella le interese, ni a mí tampoco”.

En su momento, Florinda Meza arremetió contra Carlos Villagrán por exponer su presunto romance / Facebook: Florinda Meza

¿Cuándo murió ‘Don Ramón’, Ramón Valdés?

‘Don Ramón’, uno de los personajes más queridos y memorables del elenco, fue representado por Ramón Valdés. El actor falleció en 1988 a los 64 años debido a un paro cardiorrespiratorio no traumático, así como cáncer medular y cáncer de próstata.

¿Cuándo murió Roberto Gómez Bolaños?

Roberto Gómez Bolaños, el visionario creador de este universo icónico, no solo desempeñó roles como guionista, productor y actor, sino que también fue la mente maestra detrás de los personajes. Falleció el 28 de noviembre de 2014 a los 85 años debido a complicaciones respiratorias. Su legado como el genio detrás de estos personajes inolvidables sigue perdurando en la memoria colectiva.

