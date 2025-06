¿Florinda Meza maltrataba a sus compañeros de set? Resurgen versiones tras estreno de serie de ‘Chespirito’

El estreno de ‘Chespirito: Sin querer queriendo’, serie producida por Roberto Gómez Fernández, que narra la vida de su padre Roberto Gómez Bolaños, ha causado mucha polémica. Y es que, con su lanzamiento, han resugirdo las versiones que señalan a Florinda Meza, viuda de ‘Chespirito’, de, presuntamente, tratar con dureza a sus compañeros de set.

En su momento, se llegó a decir que supuestamente Meza usaba su posición como pareja de Gómez Bolaños para tratar mal a diversos actores que participaban en las producciones del cómico.

Tras el estreno del tercer capítulo de la serie, muchos usuarios han recordado la vez que la fallecida actriz, Anabel Gutiérrez, habló sobre los tratos que recibió de Florinda, cuando trabajaron juntas en los sketches de ‘la Chimoltrufia’, personaje que hacía la viuda de ‘Chespirito’.

Florinda Meza / Redes sociales

Te podría interesar: Don Ramón: Su nieto revela la escandalosa verdad detrás de su muerte, ¡pocos sabían!

¿Cómo era trabajar con Florinda Meza? Esto dijo Anabel Gutiérrez

Durante una entrevista de hace algunos años, Anabel Gutiérrez, quien interpretaba a la mamá de ‘la Chimoltrufia’, contó que trabajar con Florinda Meza fue complicado, y confesó que hacía “muchos corajes” con ella.

Cuando se quejó del asunto, le advirtieron que ya no hablara mal de la actriz o, de lo contrario, sería despedida: “Me llaman y me dicen: ‘La próxima vez que usted salga llorando de un foro por un coraje que le hizo pasar esta persona (Florinda), la que se va es usted’. Dije: ‘Yo ya no vuelvo a llorar’”, indicó.

Pese a todo, Anabel afirmó que Florinda no es “una mala persona”, solo tiene un “carácter difícil” y hasta recordó la vez en que la actriz quiso enseñarle cómo hacer su trabajo.

Anabel Gutiérrez “Un día me dijo: ‘Te voy a llevar al camerino’. (Yo le dije) ‘¿Para qué, Florinda?’ (Ella me responde:) ‘Para enseñarte a ser actriz. Bueno, actriz eres, de cine, pero no de televisión’”

La fallecida celebridad indicó en aquel entonces que, a excepción del carácter fuerte de Florinda Meza, trabajar para Roberto Gómez Bolaños fue una experiencia increíble, pues el productor, así como el resto de los compañeros de reparto, eran muy amables.

Florinda Meza / Redes sociales

¿Por qué dicen trabajar con Florinda Meza es difícil?

Esta no sería la única vez en la que Florinda Meza es señalada de ser una persona complicada, recientemente, el periodista Michelle Rubalcava mencionó que la actriz siempre se ha “creído mucho” por ser la viuda de Roberto Gómez Bolaños.

“Han salido videos de doña Florinda cuando, en una alfombra roja, sale gritoneándole a su asistente por una cosa que ni el asistente tuvo culpa. Luego, en un homenaje que le hicieron a ‘Chespirito’, también la señora mentando madres, grosera, prepotente. Esa es la cara que ha salido de doña Florinda Meza”, manifestó.

Incluso, recordó que, en alguna ocasión, habló mal de una calle de la CDMX: “Tú la escuchas, por ejemplo, cuando dijo que la colonia Del Valle era una colonia de proletariado. Es una mujer que yo, la verdad, de lejitos. Yo sí creo todo lo que están sacando de ella”, indicó.

De igual forma, tanto María Antonieta de la Nieves, ‘la Chilindrina’, como Ramón Valdés, ‘don Ramón’, han declarado que Meza tomó el control creativo de los programas de ‘Chespirito’ cuando su marido la designó como productora, lo que generó muchas tensiones.

Checa: Florinda Meza explota contra la serie ‘Chespirito: Sin querer queriendo’: “Falsean hechos solo para vender”

¿Qué ha dicho Florinda Meza sobre las críticas en su contra?

Hasta ahora, Florinda Meza no ha hecho declaraciones directas ante las acusaciones de supuesto maltrato a sus compañeros de set. No obstante, en su momento sí dijo estar muy dolida de que la señalaran de agredir a Roberto Gómez Bolaños.

“Durante mucho tiempo fui la piñata favorita de los medios. Lo que más me dolió fue que dijeran que yo maltrataba a Roberto. Eso nunca en la vida, jamás pasó”, expresó.

Mira: Florinda Meza: Peligra su salud por serie ‘Chespirito: Sin querer queriendo'; “Sufre punzadas en el corazón”