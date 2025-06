¡Florinda Meza traicionó a la Chilindrina en plena aduana! Su amistad de años terminó entre jaloneos y rencor

Por años, Florinda Meza y María Antonieta de las Nieves fueron más que simples compañeras de trabajo. Eran amigas, cómplices y hasta iban de juntas de compras. Pero lo que parecía una amistad sólida como una torta de jamón terminó en una ruptura digna de telenovela, con lágrimas, traición y hasta una confesión de “querer jalarle los pelos”.

Y justo cuando creíamos que ese chismecito ya estaba enterrado, el tercer capítulo de la bioserie Chespirito: Sin querer queriendo, que se estrenó este jueves 19 de junio, volvió a encender la mecha. Las redes están que arden, y no es para menos, porque ahora sí se están ventilando los trapitos del reparto dentro y fuera del set, especialmente el dramón entre “la Chilindrina” y “doña Florinda”.

Florinda Meza y Roberto Gomez Bolaños / Archivo

¿Cómo era la amistad de Florinda Meza y María Antonieta de las Nieves?

Pese a los rumores de tensiones en el set de El Chavo del 8, Florinda Meza y María Antonieta de las Nieves tenían una relación bastante estrecha en aquellos años. En entrevistas pasadas, ambas han contado que eran como hermanas y que incluso hacían viajes juntas. La mismísima “Chilindrina” confesó que Florinda la acompañaba de compras y que se la pasaban muy bien fuera de los foros.

Y aunque las cámaras mostraron a sus personajes enfrentados, una con su famoso: “No te juntes con la chusma” y la otra con sus travesuras, detrás de escena había risas, complicidad y hasta cenas entre amigas. Pero fue una sola acción que hizo que toda esa linda historia de amistad desapareciera.

Florinda y la Chilindrina eran mejores amigas / IG: @florindamezach1 / @lachilindrina_oficial

¿Qué pasó entre María Antonieta de las Nieves y Florinda Meza?

En 2021, durante una reveladora entrevista con Yordi Rosado, María Antonieta de las Nieves se soltó como nunca y contó la verdadera razón por la que decidió cortar toda relación con Florinda Meza. Y no, no fue por celos profesionales ni porque “Chespirito” prefiriera a una sobre la otra. Fue una traición.

Según relató “la Chilindrina”, todo ocurrió durante un viaje a Argentina, hacia finales de los 70, cuando ambas compraron dos abrigos de piel cada una. Se suponía que únicamente podían pasar uno por la aduana al llegar a México. María Antonieta logró pasar los suyos ocultos, pero cuando a Florinda le confiscaron los suyos, ella exclamó: “¡¿Y por qué María Antonieta sí?!”, lo que provocó que ambas perdieran sus prendas. Este gesto fue interpretado como una traición, y según María Antonieta, marcó el fin definitivo de su amistad. La actriz contó que fue ella misma quien notó la actitud sospechosa de Florinda y, acto seguido, los de la aduana ya la estaban revisando y confiscando sus costosos abrigos.

“Ese día me di cuenta de quién era realmente Florinda Meza… Me dieron ganas de jalarle los pelos”, soltó sin filtro María Antonieta. Desde entonces, no se han vuelto a hablar.

¿Qué pasó en el capítulo de la bioserie de “Chespirito: Sin querer queriendo” que destapó el pleito entre María Antonieta de las Nieves y Florinda Meza?

El tercer capítulo de la serie “Chespirito: Sin querer queriendo” vino a echarle más leña al fuego. En esta entrega, se retrata con tintes dramáticos cómo era la dinámica entre los actores del icónico programa. El incidente del abrigo de piel entre Florinda Meza y María Antonieta de las Nieves, que ocurrió durante un viaje a Argentina en los años 70, cuando ambas ya eran muy famosas como parte del reparto de El Chavo del 8, se muestra en la serie como una situación que marcó una la ruptura no solo entre los personajes inspirados en Florinda (Margarita Ruiz) y María Antonieta sino que se convirtió en una herida abierta que trascendió de lo personal a lo profesional.

En la serie, tras el incidente en la aduana, Margarita comienza a tener una actitud más distante y controladora en el set. Las escenas entre ambas se vuelven tensas, con silencios incómodos, miradas esquivas y comentarios pasivo-agresivos. Incluso en los ensayos, se nota que la química entre sus personajes ficticios —claramente inspirados en doña Florinda y la Chilindrina— se ha desvanecido.

La Chilindrina / Redes sociales

Uno de los momentos más simbólicos ocurre cuando Margarita propone cambios en el guion que reducen la participación del personaje de la Chilindrina. Aunque el Roberto, interpretado por Pablo Cruz Guerrero, intenta mediar, se ve atrapado entre ambas, lo que genera fricciones adicionales en el equipo. La serie también sugiere que esta ruptura fue uno de los factores que contribuyó a la salida de varios actores clave del elenco, y al eventual declive del programa.

La serie, que ha generado controversia desde su estreno, ha sido criticada por “revivir rencores”, pero también ha reavivado el interés por el detrás de cámaras de uno de los programas más queridos de la televisión en México y muchos países de América Latina: “El Chavo del 8".

Y como era de esperarse, las redes sociales explotaron. Muchos usuarios salieron a defender a “la Chilindrina”, otros cuestionaron las intenciones de Florinda, y no faltaron quienes piden que ambas se reconcilien.

