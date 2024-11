¿María Antonieta de las Nieves se reconcilia con Florinda Meza?

¿María Antonieta de las Nieves y Florinda Meza se reconciliarán? La intérprete de ‘la Chilindrina’ no solo ya planeó cómo será su funeral dentro de 20 años, también consideró reconciliarse y retomar su buena relación con Florinda Meza, viuda de Roberto Gómez Bolaños, alias ‘Chespirito’.

Durante años existieron diversas versiones en las que se dijo que ambas integrantes del afamado programa de comedia ‘El chavo del 8’ tuvieron sus diferencias que derivaron a una fuerte enemistad entre ellas. Florinda no ha querido dar detalles de esta situación. Sin embargo, María sí ha compartido algunos motivos.

¿Qué pasó entre Florinda Meza y María Antonieta de las Nieves?

Aunque al principio las actrices mantenían una relación amistosa, una serie de desacuerdos y situaciones tensas provocaron que su relación se deteriorara.

Según dijo María Antonieta en la entrevista con Yordi Rosado, uno de los eventos que marcó una ruptura definitiva ocurrió durante un viaje a Argentina, donde ambas compraron abrigos de piel.

De acuerdo con De las Nieves, ambas intentaron pasar de contrabando los abrigos, pero en el aeropuerto, Meza fue descubierta y, en represalia, delató a María Antonieta por llevar dos prendas. Esto, según la famosa, arruinó su relación y fue una de las principales razones por las que dejaron de hablarse de manera cordial.

Aunado a lo anterior, María Antonieta y Roberto Gómez, esposo de Florinda, también enfrentaron una tremenda disputa legal por los derechos de su personaje.

La actriz luchó contra Televisa y el también conocido como ‘Chespirito’ y, finalmente, ganó la demanda, así como aseguró los derechos de ‘la Chilindrina’. Lo que quebró aún más su relación.

María Antonieta de las Nieves no descarta reconciliarse con Florinda Meza

Tras varios años de una enemistad entre ‘la Chilindrina’ y ‘Doña Florinda’, María Antonieta no descartó la posibilidad de volver tener una relación de amistad con Meza.

En medio de un encuentro con la prensa, la actriz manifestó su felicidad de que Roberto Gómez Fernández, hijo de ‘Chespirito’, haya resuelto sus diferencias con Florinda Meza, viuda del actor. Incluso, le agradeció su disposición de que los programas de ‘El chavo’ regresen a la pantalla chica.

Eso no es todo, también se dijo “encantada de la vida” de poder verse en la televisión junto a Meza, después de varios años de conflicto.

“Por mí, yo encantada de la vida. Y no va a ser reconciliación. Va a ser nuevamente vernos como nos veíamos antes. Porque antes fuimos muy buenas amigas”. María Antonieta de las Nieves

Además, apuntó que ella no tendría “nada que perdonarle”: “No les tengo que perdonar nada. Absolutamente nada. A mí ella no me ha hecho absolutamente nada. Lo que me ha hecho es un bien, si es cierto que por ella estamos otra vez al aire”.

María Antonieta de las Nieves agradece a Florinda Meza mantener vivo el legado de ‘Chespirito’

Después de externar su postura con respecto a su amistad con Florinda Meza, reconoció que el que lograra retransmitir los afamados programas de ‘El chavo del 8’, será un “beneficio para todos”, principalmente para mantener vivo el gran legado que construyó Roberto Gómez Bolaños.

“No sé si ella lo negoció o no, porque todos los derechos le pertenecían a ‘Chespirito’. Y, por ende, a su hijo Roberto Gómez Fernández. Entonces, si ella lo negoció, pues gracias, Florinda, porque, qué beneficio tan grande nos va a hacer a todos”. María Antonieta de las Nieves

Al momento, Florinda Meza no se ha pronunciado respecto a las palabras de María Antonieta de las Nieves.

