Ana Parra y Rodrigo Romeh revelan su dieta y rutina para mantener un cuerpazo sin dejar los antojos en 2026

Los exparticipantes de “Exatlón, Estados Unidos” llevan la misma dieta, a excepción del desayuno. Ana Parra y Rodrigo Romeh compartieron los ingredientes de su dieta diaria.

Además, mostraron el ejercicio que realizan juntos para tener un cuerpo tonificado, sin grasa y fitness.

Mira: ¿Cómo desintoxicar tu cuerpo después de las fiestas de diciembre?

Ana Parra y Rodrigo Romeh nos comparten su dieta para lucir un cuerpazo espectácular. / Alejandro Isunza

¿Cuál es el desayuno de Ana Parra para tener cuerpazo?

Ana, Parra ganadora del reality “Los 50" (2023) compartió que su dieta es muy simple:

Se prepara panqueques usando los mismos ingredientes en diferente presentación.

Utiliza 1 huevo, 2 plátanos, media cucharada de yogur natural, un toque de esencia de vainilla, 50 gramos de avena y un scoop y medio de proteína.

Añade un poco de leche deslactosada light y bicarbonato para hacerlos esponjosos, y los cocina con aceite de coco.

El plátano aporta potasio y ayuda a evitar calambres; el segundo lo usa para decorar el plato.

También ha incluido en su dieta el caldo de huesos de pollo como bebida, ya que protege las articulaciones, la piel, el cabello y las uñas. Lo calienta en el microondas antes de tomarlo.

Además, consume suplementos como creatina, probióticos, vitamina D, multivitamínico y omega 3.

Toma 2 litros de agua y 2 tazas de café.

Mira: Angélica Vale revela el secreto de cómo logró bajar 25 kilos ¡sin cirugía!

Ana Parra y Rodrigo Romeh nos comparten su dieta para lucir un cuerpazo espectácular. / Alejandro Isunza

¿Qué comen y cenan Ana Parra y Rodrigo Romeh para cuidarse?

Comida (misma para ambos)

Pone una pechuga asada junto a un poco de pollo desmechado con pimientos, cebolla y tomate, todo preparado con aceite de coco.

Cena (misma para ambos)

Comparten una porción de arroz y carne molida, preparada tipo hamburguesa.

Al final, comen yogur griego como snack. Se dan un día a la semana para romper la dieta con tacos, pan u otro antojo. Ambos comen y cenan lo mismo, pero Rodrigo consume el doble.

Ana Parra y Rodrigo Romeh nos comparten su dieta para lucir un cuerpazo espectácular. / Alejandro Isunza

Mira: Romeh arremete contra Lupillo Rivera y confiesa que sus fans han amenazado a su familia

¿Qué desayuna Rodrigo Romeh para lucir cuerpazo?

Rodrigo Romeh, quien en 2024 quedó en segundo lugar de “La casa de los famosos de Telemundo”, explicó que no hay alimentos malos, sino cantidades adecuadas.

Consume 8 huevos, divididos en 4 huevos enteros y 4 claras, pan integral, crema de cacahuate y pechuga de pavo en cuadritos, además de cebolla, jitomate y pimientos picados.

Cocina los huevos con las verduras y 30 gramos de pechuga de pavo, y añade un poco de sal rosa.

El pan integral lo tuesta y le unta crema de cacahuate. También toma 2 tazas de café al día.

Mira: ¿Ana Parra de ‘Los 50' dejó a su esposo por Romeh? La actriz rompe el silencio sobre su supuesto romance

Ana Parra y Rodrigo Romeh nos comparten su dieta para lucir un cuerpazo espectácular. / Alejandro Isunza

¿Cuál es la rutina de ejercicios de Ana Parra y Rodrigo Romeh para tener ese cuerpazo?

Rodrigo Romeh

Ana Parra y Rodrigo Romeh nos comparten su dieta para lucir un cuerpazo espectácular. / Alejandro Isunza

También hacen flexiones y sentadillas coordinadas, mientras uno sostiene las piernas del otro.

Ana Parra y Rodrigo Romeh nos comparten su dieta para lucir un cuerpazo espectácular. / Alejandro Isunza

Finalmente, ejecutan un movimiento coordinado girando el torso de izquierda a derecha y acercando la mano derecha al pie contrario, y viceversa.

Para más dietas y rituales de tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas. ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida.