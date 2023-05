Los 50: Telemundo anuncia el estreno de un reality show inspirado en el Juego del Calamar

Telemundo ya está trabajando en su nuevo reality llamado Los 50, el cual se estrenará en junio, aunque no hay una fecha exacta por el momento.

Se están ultimando algunos detalles del nuevo reality show de Telemundo llamado Los 50, el cual posiblemente se estrenará en junio próximo; aunque por el momento no lo ha confirmado la televisora Latina.

En exclusiva nos enteramos de que han contactado a varios ex participantes de otros realities, así como de otras emisiones pasadas de La Casa de los Famosos, para externarles la invitación a este nuevo programa.

No obstante, ya nos enteramos quienes son los primeros confirmados para entrar a la emisión de Los 50:



‘La Bebeshita’

‘La Bebeshita’ quien ha participado Enamorándonos, en Master Chef Celebrity, y ahora en este nuevo proyecto. / Archivo

Vanessa Arías

Vanessa Arías es una actriz que estudió en el CEA, y ha participado en varias telenovelas en Televisa, también estuvo en Big Brother, Las Estrellas Bailan en Hoy, Inframundo. / Archivo

Anahí Izcali

Anahí Izali es una actriz y modelo mexicana que participó en La casa de los famosos . / Archivo

Rey Grupero

Rey Grupero es influencer y saltó a la fama por subir videos haciendo bromas a la gente y a algunos famosos en internet, además participó en La casa de los Famosos en la tercera temporada, como en Inseparables Amor, al límite. / Archivo

Manelyk

Manelyk se dio a conocer por su participación en el reality Acapulco Short y en Las estrellas bailan en Hoy. / Archivo

Julio Ron, hermano de José Ron.

Julio Ron es deportista, es instructor de fitness y participó en el reality Guerreros 2020 y 2021. Además, es conocido por ser hermano el actor José Ron. / Archivo

Dichos famosos, ya se encuentran haciendo sus maletas para integrarse a este programa, que consideran será un gran éxito.

Este reality podría estar basado en las series como Squid Game, El Juego del Calamar, y que también se podría hacer alguna comparación con Los Juegos del hambre, La Purga, y As The Gods Will.

Sin embargo, hay que esperar hasta verlo y realizar alguna comparación.

En las redes de la televisora ya se está viendo el primer promocional de este reality, donde solamente mencionan que se estrenará pronto. / Archivo

Al momento sabemos que el show contara con 50 famosos que vivirán una experiencia increíble y nueva en una mansión exótica, mientras que se juegan todo en unas dinámicas para no ser eliminados. Cabe resaltar que el maestro del juego enmascarado es un misterioso león.

En cada prueba podrán acumular dinero y tendrán la oportunidad de llevarse una bolsa económica de $400 mil dólares.